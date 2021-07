Fidesz-frakció: A nemzetbiztonsági szervek maradéktalanul betartják a törvényeket

Anonymus: 4,5 milliárd forintnyi EU-s támogatást zsebelt be egy politikus és holdudvara – írja a bennfentes.net. Anonymus, aki egy nagy leleplezést ígérő álarcos alak, újabb videót küldött pendrive-on a bennfentes.net szerkesztőségébe. Hollik István: Brüsszel szerint a szülők kizárólagos jogát gyermekeik nevelésére, felülírja az LMBTQ propagandával foglalkozó nemzetközi szervezetek érdeke. 139 új koronavírus fertőzöttet igazoltak a hétvégén, ketten hunytak el a betegség következtében. A beoltottak száma 5 569 099, közülük 5 293 132 fő már a második oltását is megkapta. Magyarország egyelőre a béke szigete a többi európai országhoz hasonlítva, a legbiztonságosabb európai ország, hiszen Málta után itt a legmagasabb a koronavírus ellen kétszer beoltottak, a teljes védettséggel rendelkezők aránya - mondta a kormányszóvivő. 2,1 milliárd forintból fejlesztik a szekszárdi ipari parkot vissza nem térítendő uniós forrásból. Az 1-es típusú cukorbetegséggel élőkről és a bölcsődék egyszerűsítéséről hozott döntéseket hétfői ülésén a közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzs - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter. Az EU szivárvány színekbe öltözve is a globális nagytőkét védi, hiszen az érvelésének a legnagyobb része ezeknek az érdekeknek a védelméről szól – mondta a 168 Órának Schiffer András ügyvéd. Új logisztikai üzemet épít automata csomagszortírozó rendszerrel a Miskolc-Alsózsolca Ipari Parkban a Magyar Posta. Szijjártó Péter: A visegrádi négyek elutasítják a kötelező betelepítési kvótát, és Brüsszel bevándorláspárti politikáját - mondta a V4-ek komáromi találkozója után. A meredeken emelkedő holland koronavírus-fertőzés miatt Hollandia ismét az otthoni munkavégzésre szólította fel állampolgárait. Átlépte a 190,3 milliót a koronavírus-fertőzöttek száma a világon, a halálos áldozatoké meghaladta a 4 milliót az ENSZ adatai szerint. Az EU megelőzte az Egyesült Államokat a lakosok átoltásában - adta hírül hétfőn az AP amerikai hírügynökség. Jóváhagyta a koronavírus-járvány okozta károk helyreállítását szolgáló cseh nemzeti tervet az Európai Bizottság - jelentette be Andrej Babis cseh miniszterelnök. Ukrajnában tovább lassult a koronavírus-járvány terjedése, kevesebb mint háromszáz új beteget és öt elhunytat jegyeztek fel. Romániában saját költségen, rendszeres tesztelésre fogják kötelezni a beoltatlan egészségügyi dolgozókat ha emelkedik a fertőzöttek száma - jelentette be Ioana Mihaila egészségügyi miniszter. Angliában megszűnt a koronavírus-járvány terjedésének megfékezésére elrendelt utolsó jogi korlátozások nagy része. Izraelben minél kevesebb korlátozással próbálják visszaszorítani a koronavírus-járvány negyedik hullámát - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja. A dél-koreai hadsereg történetének eddigi legnagyobb járványgóca alakult ki az Ádeni-öbölben kalózok elleni járőrszolgálatot teljesítő egyik rombolója fedélzetén. Vietnam kormánya hétfőn éjféltől lezárja két hétre a teljes déli régióját a koronavírus-járvány terjedése miatt. Erőszakba csaptak át Cipruson a koronavírus-járvány visszaszorítására bevezetett intézkedések elleni tiltakozások, vasárnap este tüntetők támadták meg a Sigma TV televízió székházát, több járművet felgyújtottak, az épületben is károkat okozva. Tűz ütött ki vasárnap este a szicíliai Pozzallo városának menekültügyi központjában, mert egyes migránsok matracokat és más éghető berendezési tárgyakat felgyújtottak. Több mint 1,7 millió hektáron tombolnak erdőtüzek Oroszországban, szinte teljes egészében a távol-keleti Jakutföldön - tájékoztattak az orosz hatóságok. Pótkocsis teherautóval ütközött össze egy busz a kelet-pakisztáni Pandzsáb tartományban, legalább huszonheten meghaltak, több mint harmincan pedig megsérültek. A hétvégi viharok és áradások után, Alsó-Ausztria több körzetét katasztrófa sújtotta területté nyilvánították. További halálos áldozatokra bukkantak az áradások miatt összeomlott házak romjai között Belgiumban, több mint százhatvan embert eltűntként tartanak nyilván. Búvárrégészek ókori hadihajó és egy görög temetkezési hely maradványaira bukkantak az elsüllyedt egyiptomi városban, Thónisz-Heraklionban. 371 határsértő ellen intézkedtek rendőrök és katonák péntek reggeltől hétfő reggelig. Meghalt egy motoros Sopronban, miután összeütközött egy járműszerelvénnyel a Győri út és az Ipar körút kereszteződésében. Meghalt egy motoros a 451-es számú főút 1-es kilométerénél, Kiskunfélegyháza közigazgatási területén hétfőn korán reggel, mikor egy kisbusszal eddig tisztázatlan körülmények között összeütközött. Összeütközött két személy- és egy teherautó az M7-es autópálya 70-es kilométerszelvényében a főváros felé vezető oldalon. A felhőszakadás veszélye miatt sokfelé továbbra is másodfokú riasztás van érvényben. Rövid idő alatt mintegy ötven helyszínre riasztották a katasztrófavédelem egységeit Budapesten és Pest megyében a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék miatt. A viharos időjárás miatt több BKK-járat közlekedése jelentősen megváltozott a fővárosban - tudatta a BKK Info hétfő reggel a Facebook-oldalán. A mostani dunai árhullám biztonsággal levezethető az árvízvédelmi töltések között vagy a kijelölt ártereken - tájékoztatott az Országos Vízügyi Főfelügyelőség. A monori és az esztergomi vonatok már a Nyugati pályaudvarról indulnak, és oda is érkeznek - a Mávinform. Továbbjutása esetén a Ferencváros a cseh Slavia Praha együttesével találkozik a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójában. Négy érmet szerzett a magyar küldöttség a junior öttusázók egyiptomi világbajnokságán. Varga Gréta révén egy ezüstéremmel zárta szereplését a magyar csapat a Tallinnban rendezett U20-as atlétikai Európa-bajnokságon. Fucsovics Márton egy helyet lépett előre, így a 38. a férfi teniszezők világranglistáján, melyet továbbra is a szerb Novak Djokovic vezet. Gálfi Dalma 25 helyet javított, így a női teniszezők legfrissebb világranglistáján mindössze 29 hely választja el a legjobb magyarként 122. Babos Tímeától, aki egy pozíciót csúszott vissza. Négy év után távozik a DVTK Jegesmedvék jégkorongcsapatától Vas János. Max Verstappent, a Forma-1-es Red Bull holland pilótáját már vasárnap este kiengedték a kórházból, miután a Brit Nagydíjon elszenvedett versenybalesetét követően a vizsgálatok során mindent rendben találták nála az orvosok. Hat díjat nyert a törökországi izmíri filmfesztiválon Pozsgai Zsolt Magyar Golgota című filmje, amely Török Ignác aradi vértanúnak állít emléket.