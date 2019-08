Fidesz: Felháborító a magyar határvédelemre szánt brüsszeli támogatás mértéke

Halász János a Fidesz-frakció nevében arra reagált, hogy Hollik István kormányszóvivő hétfőn bejelentette: a határvédelemre 2015-től szánt költségeknek csupán mintegy egy százalékát, azaz 6,6 milliárd forintot térít meg Magyarország számára Brüsszel.

Úgy fogalmazott: "a távozó brüsszeli vezetés hozzájárulása a magyar határvédelem költségeihez csepp a tengerben, annak csak töredékét, alig több mint egy százalékát fedezi, miközben a Soros-szervezetekhez pedig öntik a pénzt".

A Európai Parlament bevándorláspárti többsége januárban szavazta meg, hogy megháromszorozzák a migrációt szervező Soros-szervezetek támogatását - jelezte Halász János, aki kitért arra is, hogy a távozó Európai Bizottság is olyan uniós költségvetési tervet készített, ami megsokszorozná a migráció támogatását. Emlékeztetett arra is, hogy csak a migránskártyaprogramon keresztül több százmilliárdot fizettek ki a migránsoknak.

"Ez így nem mehet tovább" - szögezte le Halász János, majd azt hangsúlyozta: Európának olyan vezetésre van szüksége, amely megvédi a külső határokat az illegális migrációtól, és ehhez hajlandó minden segítséget megadni a tagállamoknak.

Újságírói kérdésre Halász János közölte: a Fidesz és a kormánypárt európai parlamenti képviselői a jövőben is mindent megtesznek azért, hogy a határőrizeti költségek minél nagyobb részéhez járuljon hozzá Brüsszel. Hozzátette: a Fidesz-frakció szerint nem csökken a migrációs nyomás, de a folyamatokat a kormánynak kell értékelnie.

Arra az újságírói felvetésre, miszerint a korábban antiszemita módon megnyilvánuló Kulcsár Gergelyt indítja a Jobbik Debrecenben önkormányzati képviselőjelöltként az ellenzéki összefogás keretében, Halász János rámutatott: az ilyen politikusnak távoznia kell a közéletből. Felidézte, hogy Kulcsár Gergely több alkalommal is antiszemita kijelentéseket tett, beleköpött a vészkorszak áldozatainak emléket állító dunai cipőkbe, újévi jókívánságként horogkeresztet is szétküldött párttársainak. Halász János elfogadhatatlannak és különösen megdöbbentőnek nevezte, hogy "ehhez az ügyhöz" a Momentum és az LMP is támogatását adta.

MTI / Hír TV