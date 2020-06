Fidesz: Életveszélyes Karácsonyék szerencsétlenkedése

A koronavírus-járvány elleni sikeres magyarországi védekezés több tízezer ember életét mentette meg, ami nagy teljesítmény - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban. A kormányfő hangsúlyozta: ha a jelek a járvány második hullámára utalnak, akkor a kormány nem fog habozni, hogy a szükséges jogi és gazdasági lépéseket újra megtegye. Két hónap után először nincs halálos áldozata a koronavírusnak hazánkban. Mindössze 2 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4081 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Sikeresek a vérplazmás kezelések a László-kórházban - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Magyarország helytállt a koronavírus-járvány jelentette próbatételben, a kormány által időben meghozott komplex intézkedésekre a lakosság jól reagált - mondta Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. Több tízezres nagyságrendben olthatják be kora tavasszal koronavírus ellen az embereket itthon - ezt mondta a Magyar Nemzetnek a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa. Szlávik János hozzátette: A vakcina még kísérleti fázisban van, jelenleg a világ több országában tesztelik az ellenanyagot. A Soros-szervezetek és a Soros-hálózat átláthatóságára minden korábbinál nagyobb szükség van - jelentette ki a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hollik István kiemelte: Soros György dollármilliárdokat mozgat meg azért, hogy az általa pénzelt szervezetek segítségével keresztül vigye a Soros-tervet. Megbukik az ellenzék a 2022-es országgyűlési választáson, ha csak a kormányt kritizálja - erről beszélt az LMP országgyűlési képviselője a Magyar Nemzetnek adott interjújában. Ungár Péter elmondta: nem zárja ki, hogy két év múlva Dobrev Klára legyen az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje. Magyarország csak akkor lehet erős, ha meg tudja védeni a magyar emberek munkahelyeit - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter emlékeztetett: az elmúlt időszakban 806 vállalat több mint 30 iparágból nyújtott be pályázatot beruházástámogatásra, vállalva a náluk lévő több mint 140 ezer munkahely megtartását. A kormány 180 nappal meghosszabbította a koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet ideje alatt lejárt, vagy annak megszűnését követően 15 napon belül lejáró okmányok érvényességét - közölte a Miniszterelnökség. A veszélyhelyzet megszűnése után, elegendő felkészülési időt biztosítva a június 27-i hétvégétől ismét a kamionstop általános szabályait kell alkalmazni - jelentette be az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Eddig mintegy 6900-an jelentkeztek online nyelvvizsgára, közülük több mint 4200-an már túl is vannak rajta, ráadásul csaknem 3100-an sikerrel - közölte Schanda Tamás, az ITM parlamenti és stratégiai államtitkára. Csaknem 80 ezer gyermek vehet részt idén a napközis Erzsébet-táborokban – közölte Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár. Jövő héten létrejöhet a megállapodás az Európai Bizottsággal az állami beruházásösztönzés uniós korlátozásának feloldásáról - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Erős, családokra és szuverén nemzetekre épülő, sokszínű Európára van szükség - mondta Varga Judit igazságügyi miniszter. A visegrádi négyek egyetértettek abban, hogy szoros, stratégiai jellegű együttműködésre van szükség Törökországgal - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Újabb 46 migránst vett fedélzetére a Sea-Watch német civil szervezet hajója, amelyen immár 211 menedékkérő tartózkodik. A koronavírus-válság utáni fellendülést szolgáló helyreállítási alapról, valamint a többéves keretköltségvetésről tanácskoznak az Európai Unió tagországainak állam- és kormányfői a videokonferencián. Az Európai Parlament nem fogja elfogadni a koronavírus-járványt követő gazdasági és társadalmi felépülést szolgáló helyreállítási csomagot, amennyiben az kizárólag kölcsönök formájában kívánja előteremteni a szükséges forrásokat - közölte az EP elnöke. Világszerte 8 464 739 ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 453 289, a gyógyultaké pedig 4 142 540 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Továbbra is gyorsuló ütemben terjed a koronavírus-fertőzés Ukrajnában, ismét rekordot döntött az újonnan regisztrált betegek száma. A vasárnapi szerbiai választásokon a szavazóknak ajánlott a maszk és a kesztyű viselése, valamint a megfelelő távolság betartása egymástól annak érdekében, hogy elkerüljék a tömeges koronavírus-fertőzéseket - hívták fel a figyelmet a szerb hatóságok. Montenegró a fertőzöttek számának növekedése miatt lezárta Boszniával közös határát. Kéthetes otthoni karanténra köteleztek több ezer embert a németországi Észak-Rajna-Vesztfália tartományban a koronavírus terjedésének megállítására, miután járványgóc alakult ki egy húsfeldolgozó üzemben. Az eddigi magasról közepes szintre csökkentette a brit kormány a koronavírus-járvány intenzitását jelző riasztási szintet. Indiában napi rekordot döntött az újonnan észlelt koronavírusos fertőzöttek száma: 13 500 új esetet jegyeztek, Csennai városát pedig karantén alá helyezték egy járványgóc kialakulása miatt. Öt évre emelte a karanténintézkedések megsértéséért maximálisan kiszabható börtönbüntetést a chilei parlament. Nem manipulálja az orosz elnök amerikai hivatali kollégáját - közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Donald Trump amerikai elnök Twitter-üzenetében ismét azzal fenyegetőzött, hogy az Egyesült Államok bizonyos, de ki nem fejtett feltételek mellett „teljesen lekapcsolódhat" Kínáról. Kémkedés miatt vádat emeltek két kanadai állampolgár ellen Kínában. Legkevesebb 13 ember életét vesztette, többen pedig eltűntek, mert földcsuszamlást okozott az özönvízszerű esőzés Elefántcsontparton - közölték a helyi hatóságok. Embercsempész-hálózatot göngyölített fel a rendőrség Magyarországon. A 17 tagú banda majdnem 200 migránst segíthetett Nyugat-Európába. Fellebbezett a Prisztás-gyilkosság ügyében az egyik vádlott felmentése ellen a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség - közölte a főügyészség. Az olasz bíróság nem jogerősen 12 évre ítélte a buszvezetőt a veronai baleset miatt - jelentették olasz hírügynökségek. Halálra gázolt egy nőt egy tolató szemétszállító jármű Győrben - közölte a rendőrség. Szombaton indul a MÁV-Start Zrt. nyári menetrendje: a Balaton könnyebb elérhetősége miatt több járat közlekedik majd a térségbe - mondta a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója. Több ezren búcsúztak a Margitszigeten Benedek Tibor háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázótól. A Nemzeti Sport azt kezdeményezi, hogy a Benedek Tibor nevét vegye fel a 2017-es vizes világbajnokságra épített Duna Aréna. A férfiaknál a Szeged, a nőknél pedig a Ferencváros szabadkártyát kapott a kézilabda Bajnokok Ligája következő idényére. A franciaországi Amiens-ben játssza a jégkorong Kontinentális Kupa csoportkörét az Erste Ligában megosztva győztes Ferencváros.