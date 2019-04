Fidesz: Brüsszelnek meg kell szüntetnie az anonim migránskártyákat!

Józan, demokratikus gondolkodású embernek nem jut eszébe kilépni az Európai Unióból - jelentette ki az Országgyűlés elnöke a Magyarország élőben című műsorunkban. Kövér László szerint hazánknak bent kell maradnia a közösségben. Riz Gábor országgyűlési képviselő szerint Európa jövője a tét a májusi európai parlamenti választáson. A Fideszes politikus Ózdon, a helyi Fidelitassal közösen népszerűsítette a kormány bevándorlásellenes akciótervét. Tizenhat éve, amikor a magyarok döntöttek az európai uniós csatlakozásról, szó se volt arról, hogy bevándorlókat akarnak „idetelepíteni” – emlékeztetett Dömötör Csaba államtitkár a Facebook-oldalán. Brüsszelnek meg kell szüntetnie az Európa területére érkező illegális bevándorlóknak szóló migránskártyaprogramot - mondta Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője. Hatalmas üzlet a migráció Görögországban - derítette ki az Informátor. A Hír TV oknyomozó műsora bemutatta, hogy több gazdasági szektor is profitál a bevándorlásból. Az MSZP és a DK politikusai szerint a mostaninál nagyobb integrációra és szociális Európára van szükség. Európában nőtt, Magyarországon viszont csökkent az antiszemita gyűlöletcselekmények száma 2018-ban - közölte a Tett és Védelem Alapítvány. A polgárőrség hatékonyan hozzájárul az ország közbiztonságának megerősítéséhez - hangsúlyozta Pintér Sándor belügyminiszter az Országos Polgárőr Szövetség küldöttgyűlésén. Tarlós Istvánnak van a legnagyobb esélye a győzelemre fél évvel az őszi főpolgármester-választás előtt - derül ki a Nézőpont Intézet által a Magyar Nemzetnek készített közvélemény-kutatásból. Szabad és zöld, élő és élhető Budapestet ígért kampányindító rendezvényén Karácsony Gergely, az MSZP és a Párbeszéd közös főpolgármester-jelöltje, olyan várost, ahol jobb minőségben és tovább élhetnek a lakosok. A Demokratikus Koalíció törvénymódosításban kezdeményezi a pedagógus előmeneteli rendszer változtatását, hogy a gyermeket vállaló tanárok is nagyobb eséllyel juthassanak fizetésemeléshez - közölte Arató Gergely, az ellenzéki párt frakcióvezető-helyettese. Bajnai Gordon annak ellenére nagy tisztelője Soros Györgynek, hogy a milliárdos megtámadta az OTP részvényeit minisztersége idején - erről a korábbi miniszterelnök egy róla megjelent könyv bemutatóján beszélt - írja a Magyar Nemzet. Jobboldali propagandának tartja Ujhelyi István szocialista politikus, hogy az „elvtárs” megszólítást a milliók halálát okozó kommunizmussal azonosítják- írja a Magyar Nemzet. A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter szerint a kormány célja, hogy 2030-ra Magyarország legyen Közép-Európa vezető turisztikai térsége, és ehhez minden hazai és európai uniós forrást megad – mondta Rogán Antal Zalaszabarban. Februárban az import euróban számított értéke 7 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest - közölte Regős Gábor, a Századvég Gazdaságkutató makrogazdasági üzletágvezetője az M1-en. A Magyar Közösség Pártja elindította az aláírásgyűjtést a nemzeti kisebbségek jelképeinek szabad használatának biztosítását célzó petíciójához - jelentették be a felvidéki magyar párt vezetői Pozsonyban. Több mint 120 hamis vízumot állított ki a svéd bevándorlási hivatal egyik munkatársa a migránsoknak, hogy az országban maradhassanak. Stockholm a történtek ellenére sem változtat menekültpolitikáján. Oroszország addig nem tér vissza az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésébe, amíg a testület működési szabályzata lehetőséget ad a nemzeti küldöttségek diszkriminálására ízlésbeli és politikai elvek alapján - közölte az orosz parlament felsőházának elnöke. Agyonlőtte az orosz biztonsági szolgálat az Iszlám Állam két feltételezett tagját. A terrorgyanús személyekkel a nyugat-szibériai Tyumen városában végeztek. Mítosznak nevezte a srebrenicai mészárlást Milorad Dodik, a háromtagú boszniai államelnökség soros, szerb elnöke. Bejrút ragaszkodik ahhoz, hogy visszakapja Izrael által elfoglalt területeit - jelentette ki Michel Aoun libanoni elnök. Csaknem tízezren menekültek el Tripoliból, a líbiai főváros körül zajló harcok miatt - közölte az ENSZ humanitárius ügyeket koordináló hivatala. Letartóztatott külföldi dzsihadisták sorsáról egyeztetett Washingtonban a német védelmi miniszter és amerikai kollégája. Ursula von der Leyen közölte, abban állapodtak meg, hogy minden egyes esetet külön bírálnak el. Izraeli harci gépek megtámadtak egy katonai támaszpontot a szíriai Maszjaf település mellett, Hama tartományban. A szíriai légvédelem lelőtte a támadó rakéták egy részét, de több épület romba dőlt, és hat katona megsebesült. A washingtoni Georgetown Egyetem diákjai megszavazták egy olyan pénzügyi alap létrehozását, amelyből azoknak a rabszolgáknak a leszármazottait kárpótolnák, akiket az intézmény 1838-ban adott el. Egy újabb, több száz fős migránscsoport hatolt be Guatemalából Mexikóba, a csoport tagjai egy határkaput áttörve, egy hídon keresztül léptek be, és csatlakoztak egy nagyobb létszámú, szintén az Egyesült Államokba tartó csoporthoz. Soros György állhat a migránskaravánok mögött - állítja az amerikai Fox News televíziónak adott interjújában Glenn Beck rádiós és televíziós műsorvezető. A politikai kommentátor szerint a Soros György által pénzelt csoportok szervezik a menekülteket, hogy gazdaságilag és politikailag gyengítsék az Egyesült Államokat. A venezuelai válságról szóló tárgyalási körútra indult Latin-Amerikába Mike Pompeo, az Egyesült Államok külügyminisztere. Első állomásán, Chilében már tárgyalt, utána Paraguay, Peru és Kolumbia következik. Kim Dzsong Un észak-koreai vezető bejelentette, hogy kész harmadszor is találkozni Donald Trump amerikai elnökkel, ha az Egyesült Államok kölcsönösen elfogadható feltételekkel áll elő egy megállapodás megkötéséhez. Megkezdődhet a 8-as főút veszprémi elkerülő szakaszának építése. Baleset miatt torlódik a forgalom az M0-ás autóút déli szakaszán az M5-ös autópálya felé - közölte az Útinform. Az Annahegyi pihenő és a 6-os főúti csomópont között 35-40 perccel hosszabb menetidővel kell számolni. Tízkilónyi marihuána eladása közben rajtaütöttek a rendőrök egy csörögi férfin Kőbányán. A drogot, hét és félmillió forintot, valamint a férfi autóit lefoglalták. Egy olasz és két magyar drogdílert fogtak el szerdán Budapesten, tizennyolc kiló marihuánát találtak náluk - közölte a police.hu. Az 57 kilogrammos Barka Emese aranyérmet szerzett a bukaresti birkózó Európa-bajnokságon. A 62 kilogrammos Sastin Marianna bronzérmet szerzett a birkózó Európa-bajnokságon. Az orosz Kirisi legyőzésével a magyar bajnok UVSE bejutott a döntőbe a női vízilabda LEN Kupa oroszországi négycsapatos fináléjában.