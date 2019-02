Fidesz: az ellenzéknek példát kellene mutatnia

Halász János kiemelte: a jogszabályok mindenkire egyaránt vonatkoznak, az igazságszolgáltatás pedig jól végzi a dolgát.

„Magyarországon a törvényeket be kell tartani és, aki a törvényeket nem tartja be, annak szembe kell néznie a következményeivel, akkor is ha valaki országgyűlési képviselő. Magyarországon a különböző igazságügyi szervek professzionálisan végzik a munkájukat, ilyen az ügyészség is” – véli a Fidesz frakcióvezetője.