Fidesz: Az ellenzék balhét akar csinálni

Újabb botrány a parlamentben. A napirend előtti felszólalások alatt Hadházy Ákos független képviselő a karzatról egy molinót lógatott Kövér László házelnök mögé. Az országgyűlés elnöke az akció után közölte, kitiltja a képviselőt a mai ülésről, a szankciókról pedig később dönt. Balhét akar csinálni az ellenzék a hétvégén - így reagált a Fidesz a Párbeszéd demonstrációs felhívására. Az ellenzéki kispárt képviselője jelentette be, hogy vasárnapra tüntetést szerveznek Budapestre a gyöngyöspatai romák érdekében. A kormány haladéktalanul kezdeményezi a börtönviszonyok miatt az elítéltek javára megítélt kártalanítások kifizetésének leállítását - jelentette be Varga Judit igazságügyi miniszter. Gyurcsány Ferenc két régi bizalmasának érdekeltségeit hizlalta leginkább az elmúlt másfél évben a DK-képviselőcsoportja - írja a HVG. A 9 fős DK-s képviselőcsoport 164 szerződéssel megközelítőleg 240 millió forintot költött húsz hónap alatt. A fegyelmezett gazdálkodás, a csökkenő államadósság, és az egészségesebb adósságszerkezet megteremtette a további növekedés alapját - mondta közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Varga Mihály kijelentette, hogy a magyar gazdaság növekedése várhatóan továbbra is meghaladja majd az uniós átlagot. A GDP- és az államháztartási adatok alapján az elmúlt éveket a magyar gazdaságtörténet egyik legeredményesebb időszakának nevezte. Új befektetőket csalogathat Magyarországra az iparűzési adó átalakítása - mondta Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a Magyar Nemzetnek. Januárban 1 százalékkal, 65 milliárd forinttal emelkedett a befektetési alapokban kezelt vagyon - közölte a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége. Áprilisban vagy májusban kaphat építési engedélyt az első öt honvédelmi sportközpont - mondta Simicskó István, a hazafias és honvédelmi nevelésért felelős kormánybiztos az M1-en. Változik a klíma, és azzal együtt alakulnak át a környezeti, gazdasági és társadalmi kihívások, mindezek pedig szükségessé teszik a gyakorlati megoldások kidolgozását - mondta Nagy István agrárminiszter. Egyetemi startupokkal növelhető Magyarország innovációs teljesítménye - hangsúlyozta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Nőtt a nevelőszülők száma - mondta Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára az M1-en. Megdöbbentő és sajnálatos a perui magyar nagykövet botránya, amely a magyar diplomáciára is árnyékot vet - mondta a külügyi bizottság elnöke. Németh Zsolt hangsúlyozta: egy folyamatban lévő büntetőügyről van szó, ezért erkölcsi és jogi felelősség a márciusban kezdődő tárgyalás eredményeképpen születhet. Kárpátaljai fiatalok robotikai képzését támogatja a kormány - közölte Schanda Tamás, az ITM parlamenti államtitkára. A Népegészségügyi Központ kialakította a koronavírus fertőzés közvetlen felismerésének módszerét - jelentette be az emberi erőforrások minisztere napirend előtti felszólalásában. Kásler Miklós kiemelte: ezzel a fertőzést néhány órán belül igazolni, vagy kizárni lehet. Hangsúlyozta: jelenleg Magyarországon nincsen koronavírussal fertőzött személy. Lassuló ütemben növekszik az új koronavírus-megbetegedések száma Kínában. Világszerte eddig 71 330 fertőzöttről tudnak. A halálos áldozatok száma pedig 1775-re nőtt, akik három kivétellel mind Kínában vesztették életüket. Újabb óvintézkedésekkel próbálják megfékezni az új típusú koronavírus-járvány terjedését a közép-kínai Hupej tartományban, miközben az ország többi részén tovább mérséklődött a napi új fertőzöttek száma. Csehország humanitárius segélyt küld Kínába, hogy segítse a koronavírus elleni küzdelmet. A mintegy héttonnányi egészségügyi felszerelést a hadsereg különgépe viszi majd Kínába. Peking a március elejére tervezett, éves parlamenti ülésszak elnapolását fontolgatja az új koronavírus-járvány miatt. Két repülőgépen elhagyták Japánt a korábban Jokohama kikötőjében karanténba helyezett Diamond Princess üdülőhajó amerikai utasai - közölte az Egyesült Államok tokiói nagykövetsége. Már három olyan izraeli állampolgárt találtak a Jokohamában vesztegzár alá helyezett Diamond Princess óceánjárón, aki megfertőződött a koronavírussal - jelentette a The Times of Israel című újság. Orbán Viktor miniszterelnök telefonon megbeszélést folytatott Donald Trumppal, az Egyesült Államok elnökével - közölte Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár. Beszélgetésük során aktuális külpolitikai kérdéseket érintettek, melyek közül kiemelték az illegális migráció elleni küzdelem és a határvédelem fontosságát, illetve szóba került a Közel-Kelet helyzete is. Márciusi lejáratát követően nem hosszabbítják meg az embercsempészet felszámolása érdekében létrehozott Sophia nevű földközi-tengeri uniós hadművelet mandátumát. Helyette egy teljesen új művelet indul - közölte Szijjártó Péter Brüsszelben. A külgazdasági és külügyminiszter hozzátette: az új program célja a Líbiával szemben elfogadott fegyverembargó kikényszerítése, valamint érvényre juttatása, amely légi, műholdas és tengeri eszközök bevonásával történik. Újra megpályázza a sepsiszentgyörgyi polgármesteri tisztséget Antal Árpád, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség politikusa, aki 2008 óta vezeti a székelyföldi várost. A transzatlanti szövetség továbbra is nélkülözhetetlen a mai összetett kihívások leküzdésében - szögezte le Charles Michel, az Európai Tanács elnöke Twitter-üzenetében. Az EU 101,2 millió euróval támogatja a környezetvédelmet a LIFE-projekt keretében - jelentette be az Európai Bizottság illetékes szóvivője Brüsszelben. Görögország a helyi tiltakozások hatására felfüggeszti a zárt kitoloncolási központok építéséről szóló kormányzati tervek végrehajtását - közölte a bevándorlási és menekültügyi miniszter. Gyilkosság és terrorizmus gyanújával hivatalosan vádat emeltek Norvégiában az ellen a férfi ellen, akit a fővároshoz közeli mecsetben elkövetett lövöldözéssel és mostohahúgának meggyilkolásával gyanúsítanak. Fiatal nők hamis közösségimédia-oldalai révén gyűjtött információt az izraeli katonáktól a Gázai övezetet uraló iszlamista Hamász terrorszervezet - jelentette a Jediót Ahronót című izraeli újság honlapja. Feloszlatta magát az észak-macedón parlament, hogy lehetővé váljon az április 12-ére tervezett előre hozott választás. Oroszország hagyjon fel az „atrocitásokat elkövető" szíriai kormány támogatásával - szólította fel Moszkvát a Fehér Ház. Legalább 70 holttestet rejtő tömegsírra bukkant a szíriai hadsereg és a helyi polgárőrség a Damaszkusz környéki Kelet-Gutában. Két új ellenőrzőpontot létesített a török hadsereg az észak-szíriai Idlíb tartományban. Legkevesebb 24 embert meggyilkoltak dzsihadisták Burkina Faso északi részén egy protestáns templom elleni támadásban. Ismeretlen fegyveresek meggyilkoltak 22 civilt - köztük 14 gyereket - Kamerunban, az angol anyanyelvűek lakta Északnyugati tartományban - közölte az ENSZ. Két ember vesztette életét, miközben tízezreket kellett evakuálni a brit szigeteken a Dennis vihar miatt. 182 határsértő ellen intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig - tájékoztatott az Országos Rendőr-főkapitányság. A készenléti rendőrség járőrei Nagybaracska közelében elfogtak egy szerb férfit, aki öt szír utasával korábban megállás nélkül továbbhajtott az őt igazoltatni akaró hercegszántói határrendészek mellett. A Fővárosi Főügyészség tizenhat emberrel - tizennégy egykori önkormányzati képviselővel és két volt jegyzővel - szemben nyújtott be vádiratot a terézvárosi ingatlanügyletek miatt. Letartóztatták azt a hajléktalant, akit két másik hajléktalan bántalmazása kapcsán halált okozó testi sértéssel és más bűncselekménnyel gyanúsítanak - közölte a Fővárosi Törvényszék. Kisebb tűz ütött ki egy gyermekintézményben Budapest XIX. kerületében, a Huba utcában, senki sem sérült meg. Életének kilencvenhetedik évében elhunyt Tímár Mátyás, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke - írta a Magyar Hírlap és a Népszava. Férfi kézilabda Bajnokok Ligája: MOL-Pick Szeged - Paris Saint-Germain (francia) 32:29 Osztrák jégkorongliga: Hydro Fehérvár AV19 - Dornbirn Bulldogs 9:1 Ötven ország 309 játékosa, köztük 19 magyar szerepel a kedden kezdődő budapesti asztalitenisz World Tour-versenyen a BOK Csarnokban. Fucsovics Márton hét helyet rontva a 73., Balázs Attila pedig három pozíciót javítva 106. a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján, melynek élén továbbra is Novak Djokovic áll. Babos Tímea egyesben két helyet rontva a 100. a női teniszezők legfrissebb világranglistáján.