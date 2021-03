Fidesz: A baloldalnak még az emberélet sem drága

9046 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta meghaladta az 580 ezret a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 189 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 18 451 főre emelkedett. Folyamatosan zajlik az oltás, már 1 millió 589 ezer embert beoltottak, ebből 479 ezren már a második adagot is megkapták. Két új koronavírus elleni vakcinát engedélyezett az Országos Gyógyszerészeti- és Élelmezés-egészségügyi Intézet - jelentette be az országos tiszti főorvos. Müller Cecília elmondta, a közeljövőben a kínai CanShino és a Covishield, az AstraZeneca/Oxford Indiában gyártott vektorvakcinája is elérhető lesz Magyarországon. 250 ezer adag Szputnyik-vakcina érkezett Magyarországra, hazánk újabb nagy lépést tett a 2,5 milliós beoltottság irányába - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. KSH: 8331-gyel nőtt a halálozás Magyarországon 2020-ban a korábbi évek átlagaihoz képest. 2020-ban az Európai Unió 27 tagállama közül csak öt országban volt arányaiban kevesebb a többlethalálozás, mint Magyarországon. Szeptemberben indulhat újra a Lázár Ervin-program, amely minden általános iskolás számára biztosítja, hogy eljuthasson kulturális intézményekbe. A szervezetek jelentkezését április 16-ig várják - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Folytatódik a városligeti parkfejlesztés, a Liget Budapest projektnek köszönhetően megújul többek között a Rondó, új szakasszal bővül a Műcsarnokig a Városligeti Promenád, valamint megvalósul az épülő Néprajzi Múzeum és Magyar Zene Háza környezete. Az Európai Unió 79 afrikai, karibi és csendes-óceáni állammal kötött Cotonoui partnerségi megállapodása migrációs megállapodássá vált, amivel az EU tovább akarja növelni a migrációs nyomást az EU tagországokra - közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter hangsúlyozta, az EU megállapodása teljesen figyelmen hagyja az új valóságot, amely szerint Európában emberek milliói veszítették el az állásukat. Az európai uniós tagállamok külügyminiszterei brüsszeli tanácskozásukon megállapodtak, hogy szankciókat vezetnek be a mianmari katonai puccs felelősei ellen. Magyarország értelmetlennek, magamutogatónak és károsnak tartja, hogy az Európai Unió szankciókat hozott mianmari és kínai személyek és entitások ellen - mondta Szijjártó Péter külügyminiszter Brüsszelben. A világon 123,2 millió ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,7 millió, a gyógyultaké 69,8 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. A vendéglátóhelyek és a bevásárlóközpontok továbbra is zárva maradnak Szerbiában, a többi üzlet ismét kinyithatott. Tovább javul a járványhelyzet Csehországban, de a kórházak nagyon leterheltek. Csehországban március 28-ig szükségállapot van érvényben. Az új típusú koronavírus-járvány lassítását szolgáló korlátozások újabb meghosszabbításáról állapodhatnak meg Németországban a szövetségi kormány és a tartományi kormányok vezetői. A kiszivárogtatott megállapodástervezet szerint Németországban legkorábban áprilisban lehet lazítani a társadalmi és a gazdasági élet legtöbb területét befagyasztó zárlaton. Visszavonta a lakhelyelhagyáshoz szükséges igazolási kötelezettséget a francia kormány a koronavírus-járvány miatt lezárt 16 megyében, miután annak szabályai érthetetlennek bizonyultak, a kiskereskedők többségének végül nem kellett bezárnia. Az óvintézkedéseket megszegve több mint 6 ezer jelmezes fiatal vonult fel a franciaországi Marseille belvárosában. Nagy-Britannia mintegy 52,7 millió felnőtt lakosa közül már több mint 27,6 millióan megkapták az oltás első adagját. Jelentősen visszaszorulóban van a koronavírus járvány Izraelben a világelső szinten magas átoltottság nyomán.A mintegy 9,4 millió lakosú Izraelben már 5,2 millió embert beoltottak 9,7 millió dózis oltóanyaggal. A koronavírus járvány miatt különleges intézkedésekkel készülnek a keddi parlamenti választásokra Izraelben - jelentette a Jediót Ahronót című újság honlapja. Igor Matovic szlovák miniszterelnök bejelentette: hajlandó lemondani a kormányfői posztról és más tisztséget betölteni a kormányban, ha koalíciós partnerei teljesítik korábban tett ígéreteiket, és távoznak az általuk betöltött posztokról. Az olasz jobboldal pártjai, a Matteo Salvini vezette Liga és a Giorgia Meloni által vezetett Olasz Testvérek is szívesen venné a Fidesz képviselőcsoportjával közös európai parlamenti formáció létrehozását - írta az olasz sajtó. Több településen mintegy 40 civilt gyilkoltak meg ismeretlen fegyveres Niger nyugati részén, a mali határ közelében - közölték biztonsági illetékesek. Hatályba lépett Vlagyimir Putyin orosz elnök rendelete, amely a Krím félsziget legtöbb területét hatérmenti övezetté minősítette, ahol külföldiek nem rendelkezhetnek földtulajdonnal. Magas szintű kínai-orosz együttműködést sürgetett az amerikai hegemóniával szemben Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, aki kínai látogatása előtt nyilatkozott a kínai sajtónak. Az ellenzéki többségű lengyel szenátus elnöke mentelmi jogának visszavonását kérte a parlamenti felsőháztól az állami ügyészség, miután Tomasz Grodzkit azzal vádolják, hogy előző, kórházigazgatói munkája során kenőpénzt fogadott el. Megalakult az új koszovói parlament Pristinában, a képviselők letették esküjüket, és megválasztották az új házelnököt is. A 2016 március 22-én elkövetett brüsszeli terrortámadás 19 áldozata keresetet nyújtott be a belga állam ellen arra hivatkozva, hogy Belgium nem adott nekik kellő segítséget történtek után - írta a BrusselsTimes című helyi lap. A biztonsági előírások megsértése címén a szicíliai Augusta kikötőjében lefoglalták a Sea-Watch 3 nevű német hajót, amely 385 bevándorlóval a fedélzetén március elején érkezett meg. Felborult egy illegális bevándorlókat szállító kamion a Zágrábot a szerb határral összekötő A3 autópályán a horvátországi Okucani közelében, négyen meghaltak, tízen megsérültek. Tizenkilenc országból - köztük Magyarországról - 38 műholdat szállít Föld körüli pályára az a Szojuz-2.1.a típusú teherűrhajó, amelyet a kazahsztáni Bajkonurból indítottak el. 272 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. Március 29-ig érvényben maradnak a korlátozó intézkedések, a rendőrség szigorúan ellenőrzi a járványügyi szabályok betartását - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese. Menet közben valószínűleg rosszul lett, emiatt letért az útról, oszlopnak ütközött és meghalt egy személyautó vezetője Orosházán. Halálos gázolás miatt késnek a vonatok Almásfüzitő és Komárom között - közölte a Mávinform. Mintegy 300 ezer kanadai dollárt, azaz csaknem 70 millió forintot hagyott a szolnoki Hetényi Géza Kórházért Alapítványra egy kanadai magyar férfi, az összeget az intézmény kardiológiai osztályának szánta. Nem sikerült negyeddöntőbe jutnia a magyar férfi párbajtőrcsapatnak a kazanyi világkupán, ezzel eldőlt, hogy lemarad a tokiói olimpiáról. Két győzelemmel negyeddöntőbe jutott a Szász-Kovács Emese, Kun Anna, Muhari Eszter, Büki Lili összeállítású csapat a párbajtőrözők kazanyi világkupaversenyén. Siklósi Gergely ezüstérmet szerzett a párbajtőrözők kazanyi világkupa-versenyén. Női kézilabda olimpiai selejtező: Magyarország - Oroszország 23:29, a magyar csapat a vereség ellenére kijutott a tokiói olimpiára. Férfi kézilabda NB I: Telekom Veszprém - MOL-Pick Szeged 27:23; Veszprémi KKFT - Budakalász 26:21