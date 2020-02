Megszavazta parlament a börtönbizniszről szóló törvényt. Budai Gyula, fideszes országgyűlési képviselő azt mondta: a parlamenti szavazással sikerült felfüggeszteni a bűnözöknek szóló kifizetéseket. A „börtönbizniszről” szóló parlamenti szavazáson kiderült, hogy a baloldal ismét a bűnözők és a „Soros-hálózat” oldalán áll - mondta Budai Gyula, a Fidesz országgyűlési képviselője. Ma országszerte a kommunizmus áldozataira emlékeznek. A központi rendezvények keretében az Uránia Nemzeti Filmszínházban mond beszédet Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatója. Magyarországon szinte nincs olyan család, amely valamilyen formában nem tapasztalta meg a kommunista diktatúra könyörtelen hatalmát – jelentette ki az Országgyűlés alelnöke. Latorcai János emlékeztett: a világ kommunista diktatúráinak összes áldozatát gyászoljuk, azokat is, akik nemcsak az elnyomástól, hanem a terrortól és a jogfosztottságtól szenvedtek. Itt az ideje, hogy a világ legnagyobb nemzetközi szervezete is elismerje a kommunisták által okozott tragédiákat - írta Facebook oldalán a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint a magyarok sohasem felejthetik el a diktatúra bűneit, mert pontosan tudják, hogy milyen több évtizednyi szovjet megszállás és elnyomás. A tárcavezető hozzátette: a kormány javaslatot nyújt be az ENSZ-nek, amelyben a kommunista diktatúrák áldozataira megemlékező nemzetközi emléknap kijelölését kezdeményezi. Nem bánta meg és nem szívná vissza a kereszténygyűlölő, rémisztő képződményes kijelentését - jelentette ki Niedermüller Péter a 444-nek. A VII. kerület DK-s polgármestere a portálnak azt mondta: az sem rázta meg különösebben, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elítélte keresztényeket kirekesztő kijelentése miatt, sőt ha kell, újra meg is ismételné azt. Magyar Szocialista Párt volt, van és lesz – jelentette ki az MSZP elnöke az ATV-ben. A mindennapi életben is van úgy, hogy találkozunk jellemtelenségekkel. Vannak az MSZP-ben is, akik az érdekeik mentén gondolkodnak – mondta Tóth Bertalan. Az MSZP elnöke elismerte: a barátjának gondolta Kiss Lászlót és Szaniszló Sándort, és személyesen is megviselte távozásuk. Cserbenhagyásos gázoláshoz hasonlította a két MSZP-s politikus távozását Zugló szocialista polgármestere. Horváth Csaba azt mondta: emberileg csalódott a két politikusban, nem fair módon távoztak a párttól. A főpolgármester olyan rendeletet akar elfogadtatni, amely megakadályoz bármilyen parkosítást a Városligetben - írja a Magyar Nemzet. A Liget Budapest projekt miniszteri biztosa szerint a tervezett intézkedés legalább három évig lehetetlenné tenne minden zöldfejlesztést. Jóval kevesebb pénzt szán az utak felújítására, és parkosításra az egri polgármester, mint az a korábbi években megszokott volt - állítja a helyi Fidesz. A járdák és parkolók fejlesztésére mintegy 100 millió forinttal, a zöldfelületek kialakítására 14 millióval, az idegenforgalomra pedig 60 millió forinttal költene kevesebbet Eger ellenzéki városvezetése az idei költségvetés tervezete szerint. Magabiztosan vezet a Fidesz - a ZRI Závecz Research Intézet közvélemény-kutatásából kiderült, hogy a biztos pártválasztók több mint fele támogatja a Fideszt. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere szerint „szeptemberre minden elkészül”, és a következő tanévben bevezetik a megújult Nemzeti alaptantervet, illetve kerettanterveket az iskolákban. Tíz éve nem épült ennyi lakás Magyarországon, mint tavaly, amikor is a lakásépítések száma 21 127 volt, ez az érték 2010-ben 20 823-at tett ki - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter a KSH legfrissebb lakásépítési adataira reagálva. Az ötödik legalacsonyabb Magyarországon a nyugdíjak nemek közötti különbsége az Eurostat friss felmérése alapján - közölte Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata Néppárt alelnöke. A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa nem változtatott az alapkamat 0,9 százalékos szintjén. Újabb százezer ember indulhat a következő hetekben Nyugat-Európa felé - mondta Janik Szabolcs, a Migrációkutató Intézet igazgató-helyettese. Jól vannak a Milánó környékéről vasárnap hazaérkezett és karanténba helyezett középiskolai csoport tagjai, csakúgy mint azok, akik Délkelet-Ázsiából tértek vissza Magyarországra. Az óceánjáróról hazaérkezett magyarok már pénteken, illetve szombaton elhagyhatják a kórházat, mert a vizsgálatok alapján nincs nyoma annak, hogy elkapták volna a vírusfertőzést. Újszerű járványügyi helyzet alakult ki a hétvégén, miután jelentősen megnőtt a koronavírussal fertőzöttek száma Észak-Olaszországban - közölte az országos tisztifőorvos a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Müller Cecília közölte: a schengeni határok miatt közúton lehetetlen kiszűrni a fertőzötteket, így fel kell készülni arra, hogy Magyarországon is megjelenik a koronavírus. Jól van az a magyar állampolgár, akinél egy japán partjainál horgonyzó szállodahajón diagnosztizálták a koronavírust – közölte Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Horvátországban megjelent az új típusú koronavírus - közölte a kormány. Vélhetően rendkívül erős hatása lesz a koronavírus-járványnak az olasz gazdaságra, de nem lehet előre látni, hogy mennyire lesznek súlyosak a következmények - mondta Giuseppe Conte olasz miniszterelnök. Meghalt egy ember a Diamond Princess óceánjáró utasai közül, ezzel négyre nőtt a halálesetek száma a koronavírus-fertőzés miatt korábban Jokohama partjainál vesztegzár alá vett hajó utasai közt, de nem biztos, hogy az újabb elhalálozást a vírus okozta. Nagyrészt az új típusú koronavírus-járvány kiindulópontjának számító, közép-kínai Vuhan városra korlátozódott a vírus terjedése a kínai egészségügyi hatóságok legfrissebb adatai szerint. Donald Trump amerikai elnök 2,5 milliárd dollárt kért a kongresszustól a koronavírus elleni harcra - jelentette be hétfőn este a Fehér Ház. Egy autós belehajtott a tömegbe a farsangi felvonuláson a németországi Volkmarsenben, több mint 30 ember megsérült - az autó vezetőjét elfogták. Szándékos volt a németországi Volkmarsenben történt tömeges gázolás - közölte egy rendőrségi szóvivő. Elfogadta a brit parlament azt a sürgősséggel beterjesztett törvénymódosítást, amelynek alapján a terrorcselekményekért elítélteket a jövőben nem lehet büntetésük felének letöltése után automatikusan szabadlábra helyezni. Az Európai Unió 27 tagállama jóváhagyta a Nagy-Britanniával, mint unión kívüli országgal kialakítandó jövőbeni kapcsolatokra összpontosító tárgyalási álláspontját, felhatalmazva az Európai Bizottságot a tárgyalások jövő héten esedékes megkezdésére. Az orosz védelmi minisztérium cáfolta az angliai székhelyű Szíriai Emberi Jogok Megfigyelőközpontjának jelentését, miszerint az orosz légierő bombázott volna két települést az északnyugat-szíriai Idlíb tartományban. Tovább folynak a kölcsönös rakétatámadások a Gázai övezet határánál Izrael és az Iszlám Dzsihád nevű iszlamista terrorszervezet között, noha korábban tűzszüneti megállapodásról számoltak be a palesztinok a Gázai övezetből. Legalább hét ember meghalt, további 150-en pedig megsebesültek Újdelhiben az állampolgársági törvény módosítása elleni tüntetésen - közölték indiai rendőrségi források. India több mint 3 milliárd dollár értékben vásárol katonai felszerelést az Egyesült Államoktól - jelentette be Donald Trump amerikai elnök. Mike Pompeo amerikai külügyminiszter a kubai kormányzathoz intézett levélben kérte egy ellenzéki aktivista azonnali szabadon bocsátását - jelentette be közleményében az amerikai külügyminisztérium. Kilencvenegy éves korában meghalt Hoszni Mubarak volt egyiptomi elnök, akit 2011-ben az „arab tavasz” elűzött a hatalomból, és 2017-ig börtönben volt - jelentette a Reuters hírügynökség az egyiptomi állami tévére hivatkozva. Őrizetbe vették a török hatóságok az egyik pilótáját annak a repülőgépnek, amely az isztambuli Sabiha Gökcen repülőtéren túlfutott a leszállópályán és három darabra tört - közölte az Anadolu állami hírügynökség. Az ausztrál bozóttüzeknek hatása sokkal súlyosabb volt, mint korábban a klímaváltozási előrejelzésekből becsülték - egy új tanulmány szerint egymilliárd állat lelte halálát, és a lángok magyarországnyi területet perzseltek fel. A viharos szélben kidőlt fák egy idős nő halálát és négy ember sérülését okozták Ukrajnában - közölte kedden az ukrán katasztrófavédelmi szolgálat. Tizenkét esetben összesen százkét illegális bevándorlóval és két embercsempésszel szemben intézkedtek a rendőrök és a katonák hétfőn Bács-Kiskun megyében - tette közzé a megyei rendőr-főkapitányság. Elszállítják a fővárosi XI. kerületében talált világháborús robbanótestet - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs tisztje. Helybenhagyta a Balogh Jánosra, az Országos Roma Önkormányzat elnökére első fokon vesztegetés miatt kiszabott felfüggesztett börtönbüntetést a Debreceni Ítélőtábla. A Debrecen hazai pályán legyőzte a Csíkszeredát, ezzel egyenlített a jégkorong Erste Liga negyeddöntős párharcában. Az észak-olaszországi koronavírus-járvány miatt a semleges helyszínre, Ljubljanába sem utazik el a Sopron Basket női kosárlabdacsapata az olasz Schio elleni Euroliga-mérkőzésre. A koronavírus-járvány által érintett területeken zárt kapuk mögött rendezhetik az olasz labdarúgó-bajnokság mérkőzéseit.