Fidesz: A baloldal fejezze be a felelőtlen viselkedést

Fejezze be a baloldal a felelőtlen viselkedést - ezt közölte a FIDESZ. A kormánypárt emlékeztetett: a baloldal és annak miniszterelnök-jelöltje először katonákat és fegyvereket akart küldeni Ukrajnába, majd a gázt és az áramot zárták volna el a magyar lakosságtól, most pedig - saját kampányérdekeik miatt - szándékosan keltenek félelmet az emberekben és támadják a magyar honvédelem irányítását. A közlemény kiemeli: hazánk nem részese a háborúnak, és a kormány nem is akarja, hogy az legyen. Hozzátették: a Magyar Honvédség őrzi a határt és segíti a menekülteket.