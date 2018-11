Fidelitas: Szegedet elítéltek vezetik

Botka László aláírása is szerepel a szegedi önkormányzat és a Szeviép szerződésein, ezért Szeged polgármestere is felelős a csődbűntett miatt – állítja a Fidelitas városi elnöke. Korponyai Ernő hangsúlyozta: a Szegedet elítéltek vezetik. A Szeviép-ügyben több mint ötszáz alvállalkozót ért több milliárd forintos kár. Az Origo néhány napja azt írta: az ügyhöz több szálon kapcsolódik Oláh Lajos, a Gyurcsány Ferenc vezette DK országgyűlési képviselője, aki a 2007-ben átadott Szeviép-székházat havi ötmillió forintért bérelte az általa felügyelt Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal. A cikkből kiderül az is: Oláh Lajos amellett, hogy az akkori szocialista kormányzat államtitkára volt, a Szeviép-ügyben elítélt harmadrendű vádlott keresztapja is.

„A szerződéseken Botka László aláírása is szerepel. A Botka László ideje alatt tevékenykedő önkormányzati megrendelések során a Szeviépet több mint tízmilliárd forinttal tömték ki a közbeszerzéseken keresztül, a szocialisták pedig összesen 33 milliárd forintot adtak a Szeviépnek. Amelyből ha a volt vezetőik nem tüntették volna el a pénzeket, akkor nem ment volna tönkre több száz vállalkozás, nem ment volna tönkre több tucat család” – mondta Korponyai Ernő.

Az első fokú eljárás ítélethirdetésén a bíró úgy fogalmazott: a vádlottak felelőtlenül és ésszerűtlenül adtak milliós kölcsönöket több tucat vállalkozásnak és magánszemélyeknek, köztük saját maguknak. A kölcsönadások vagyonvesztést eredményeztek, ezért megállapítható a csődbűntett.

„A cég hitelezőinek kielégítése részben, de véglegesen meghiúsult, melyhez a vádlottak azon magatartása vezetett, hogy látták ugyan előre, hogy ezen gazdasági magatartásuk vagyonvesztéshez vezet, azonban az iránt közömbösek maradtak. A vádlottaknak kellő gondosság mellett, a gazdasági válság előjelét és hatásait is mérlegelve, ésszerű döntéseket kellett volna hoznia, ezzel szemben, minden elemzés nélkül, biztosítékokat nélkülözve hozták meg az igazgatósági döntéseket a kölcsönengedélyezésekről” – mondta Kissné Gyuris Patrícia, tanácsvezető bíró.

Káosz és bűnözés uralkodik Szegeden a Fidesz helyi elnöke szerint. Bartók Csaba a parkolóbotrányt is számon kéri a szegedi városvezetésen, amely során 41 millió forint kár érte a szegedieket amiatt, hogy több mint 300 darab, egész évre szóló parkolóbérletet osztottak ki szabálytalanul.

„Nem tudjuk, hogy a közeljövőben még milyen csontvázak esnek ki a szekrényekből, de az az érzésünk, az a meglátásunk, hogy a szocialista erkölcs és a szocialista városvezetés egyre inkább a káosz és a bűnözés irányában mutatkozik meg, és ez nekünk, szegedi polgároknak semmiféleképpen sem felel meg” – fogalmazott.

A Fidelitas tájékoztató kampánya részeként 70 ezer háztartásba juttatják el a Botka László-féle börtönválogatott plakátjának kicsinyített mását.