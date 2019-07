Fidelitas: Karácsony leplezni próbálja alkalmatlanságát

Az ellenzéki híresztelésekkel ellentétben a 2020-as költségvetésben az oktatásra és az egészségügyre is több pénz jut 2010-hez képest - mondta Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára az M1-en. Eddig közel 14 ezer család vette igénybe a családvédelmi akcióterv valamelyik támogatását – nyilatkozta Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár a Magyar Hírlapnak. A zuglói parkolással kapcsolatos új szerződés bemutatására szólította fel Borbély Ádám, a budapesti Fidelitas elnöke Karácsony Gergely (Párbeszéd) kerületi polgármestert. Elfogadhatatlan, hogy Márki-Zay Péter tudtával 6 ezer tonna Olaszországból származó, tovább nem hasznosítható ipari hulladékot és 6 ezer tonna szennyvíziszapot helyeznének el Hódmezővásárhelyen - jelentette ki Benkő Zsolt önkormányzati képviselő. Az eddigieknél is nagyobb figyelmet fordít a környezet megóvására a KDNP – mondta Nacsa Lőrinc, a kisebbik kormánypárt parlamenti képviselője a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Nacsa Lőrinc kijelentette: a környezetvédelmet a baloldal és a liberálisok politikai haszonszerzésre használják. A politikus szerint úgy kell elérni a klímabarát célokat, hogy közben Európa versenyképessége ne csökkenjen. Az adóelőleg-feltöltés eltörlésével tovább egyszerűsödik a vállalkozások adóadminisztrációja, a fejlesztési adókedvezmény kibővítésével pedig még több beruházás valósulhat meg Magyarországon - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. Mintegy ötezer milliárd forintot fordít a kormány 2024-ig közúti és vasúti fejlesztések előkészítésére és kivitelezésére – mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter Mogyoródon. Magyarországon szeretné felépíteni első külföldi gyárát a koreai Bumchun autóipari vállalat - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter elmondta: a beruházás 13,3 milliárd forintba kerül és mintegy 200 új munkahelyet teremt Salgótarjánban. Mindig a végcél szem előtt tartásával kell végezni az alapkutatásokat, hiszen azok így vezethetnek társadalmi és gazdasági hasznosuláshoz – nyilatkozta Csóka Ildikó, a SZTE Minőségfejlesztési és Stratégiai főigazgatója a Magyar Nemzetnek. Az elmúlt egy-két évben csökkenni kezdett a méhészek száma, mert egyre nehezebb méheket tartani - közölte Bross Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke az M1-en. A szervezett utak keretében Görögországba látogat a legtöbb magyar turista, az egyéni utazások fő célpontja Horvátország - írja a Világgazdaság. Nem történt áttörés az EP-választásokon, de lehetőség nyílt az EU jobbítására - vélekedtek az előadók a Tusnádfürdőn zajló 30. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor egyik pódiumbeszélgetésén. Nemzetpolitikai szempontból a tízes évek alapvető áttörést jelentettek, a magyarságot sikerült annyira megerősíteni, hogy bármilyen nehezebb időszakot át tudjon vészelni - mondta Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár Tusnádfürdőn. Biztonság nélkül az európai jólét és a nemzetek léte fenntarthatatlan - mondta a honvédelmi minisztérium parlamenti államtitkára Tusványoson. Németh Szilárd leszögezte: ezt a biztonságot leginkább a migráció fenyegeti, amelyet egyébként különböző nemzetközi szervezetek és nyugat-európai kormányok éppen támogatni próbálnak. Csehország továbbra is ellenzi az Európába érkező migránsok kötelező elosztását - közölte Jan Hamácek, az ország belügyminisztere. Bákó megye prefektusa nem indította el Darmanesti polgármesteri hivatala ellen azokat a közigazgatási pereket, amelyeket az úzvölgyi katonatemetővel kapcsolatos törvénytelennek vélt intézkedései miatt helyezett kilátásba. Boris Johnson ma veszi át a miniszterelnöki tisztséget Theresa Maytől. Johnson a 67 éve hatalmon lévő II. Erzsébet tizennegyedik miniszterelnöke lesz. Nagy-Britannia közvetítőt küldött Iránba annak érdekében, hogy megpróbálja visszaszerezni az iszlám köztársaság által múlt héten lefoglalt Stena Imperio brit tartályhajót. Moszkva továbbra is arra törekszik, hogy beavatkozzon az amerikai választási folyamatba - hangsúlyozta Christopher Wray, a Szövetségi Nyomozó Iroda igazgatója. Az amerikai szenátus megszavazta azt a törvényt, amely biztosítja, hogy soha ne fogyjon ki a pénzből a 2001. szeptember 11-i New York-i és washingtoni terrortámadások utáni mentési munkákban résztvevők kárpótlási alapja. Oroszország arról tájékoztatta Dél-Koreát, hogy harci gépei nem szándékosan sértették meg tegnap Dél-Korea légterét, hanem feltehetően műszaki hiba miatt tévedtek oda - közölte a szöuli elnöki hivatal. A 66 civil áldozattal járó hétfői csapások után az ENSZ a támadások leállítását követeli Szíria észak-nyugati részén. Izraeli csapás ért egy stratégiai jelentőségű települést Szíria déli részén. Hongkong kérésére bevethető lenne a kínai hadsereg az elmúlt hónapokban egyre hevesebbé vált tüntetések megfékezésére és a rend fenntartására - írja a South China Morning Post című hongkongi lap. Nem tartja tiszteletben az emberi jogokat Prajuth Csan-Ocsa, a második megbízatását kezdő thaiföldi miniszterelnök és nemrég hivatalba lépett kormánya - állapította meg a HRW nemzetközi emberi jogi szervezet. Az észak-koreai hatóságok őrizetben tartanak 15 orosz és két dél-koreai halászt, mert Phenjan szerint hajójukkal megsértették az ország területi vizeire való belépés szabályait. Felrobbanhat és óriási környezeti katasztrófát okozhat a jemeni partoknál 2015 óta elhagyatottan veszteglő olajszállító hajó, amelynek tartályaiban csaknem 1,1 millió hordó nyersanyag van - közölte a CNN. 11 ember meghalt, amikor földcsuszamlás temetett be 21 házat a Kína délnyugati részén fekvő Kujcsou tartomány Liupansuj városában. Újabb Afrikából érkező hőhullám sújtja Európát. Olaszországban a legmagasabb, vörös riasztást léptették életbe a hőség miatt. A francia fővárosban is elérheti a hőmérséklet a 42 Celsius-fokot. Vádat emelt a Pécsi Járási Ügyészség egy baranyai férfi ellen, aki 2017 decemberében halálos balesetet okozott Csehországban, egy építés alatt álló autópályaszakaszon. Meghalt egy ember Mosonszolnok külterületén, amikor a 8505-ös úti vasúti átjáróban autójával egy vonattal ütközött. Egy ember meghalt, amikor több jármű összeütközött a 32-es számú főúton, Jászfényszaru és Hatvan között. A Dunai Finomító állomáson beemelték a tegnap este kisiklott két tehervagont, újraindult a vonatközlekedés a Százhalombatta-Dunai Finomító közötti szakasz másik vágányán is - közölte a Mávinform. Mintegy száz kilogrammnyi második világháborús robbanótest került elő földmunkák során az V. kerületi Erzsébet téren - közölte Gajdos Milán, a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs tisztje. A magyar női vízilabda-válogatott 16:10-re kikapott a spanyol csapattól a kvangdzsui világbajnokságon, ezzel eldőlt, hogy nem szerez olimpiai kvótát a Koreai Köztársaságban. Stollár Fanny legyőzte az olasz Sara Erranit a palermói salakpályás női tenisztorna első fordulójában.