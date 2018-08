Fiatal Családosok: több tízezret spórolnak az idei tanévkezdéskor a családok

Kifejtette, hogy az iskolakezdés ugyan komoly kiadást jelent a családoknak, a kormány ugyanakkor az elmúlt 8 évben több intézkedésével is csökkentette ezeket a terheket. Király Nóra példaként emelte ki, hogy 1-9. évfolyamig ingyen megkapják a gyermekek a tankönyveket, és megemlítette az ingyenes étkeztetést is. Utóbbira jövőre csaknem 10 százalékkal több forrást biztosít a kormány - tette hozzá. Fontos, hogy az ingyenes gyermekétkeztetést a szünidő idején is biztosítják - jegyezte meg.

Király Nóra kitért arra is, hogy az elmúlt időszakban csaknem 100 milliárd forintos uniós forrás révén rengeteg iskola, óvoda, bölcsőde újulhatott meg, elsősorban a vidéki településeken.

A Ficsak alapítója szerint a kormány folytatja a nyolc évvel ezelőtt megkezdett családtámogatási politikáját. A 2019-es költségvetés nyomán mintegy 200 milliárd forint maradhat a családok zsebében.