2017. december 23.,
szombat, Viktória napja

FHB-nyomozás: kitolták a határidőt

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2017. december 23., szombat 09:54, frissítve: szombat 10:47

A nyomozás meghosszabbítására a tanúkihallgatások és az újabb bizonyítékok miatt volt szükség.

Jövő áprilisig hosszabbították meg a nyomozást a Magyar Postát és az FHB-csoportot érintő ügyben – derült ki a legfőbb ügyész válaszából.

Polt Pétert a szocialista Szakács László kérdezte arról, hogy milyen nyomozati szakban van az eljárás. A legfőbb ügyész annyit árult el, hogy a nyomozás meghosszabbítására a tanúkihallgatások és az újabb bizonyítékok miatt volt szükség.

A rendőrség 2016 júniusában indított nyomozást a Magyar Postánál – a jegybank feljelentése alapján csalás gyanúja miatt –, majd az FHB-bankcsoportnál és Spéder Zoltán akkori bankelnök egyes érdekeltségeinél.

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nyomozásFHB BankSpéder Zoltán

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