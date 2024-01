Feszültségek várhatók a holokauszt emléknapon Olaszországban + videó

Felháborította a közösséget az is, hogy a zsidók még ilyen módon is hatással tudnak lenni a hivatalos szervekre. Azzal vádolják a kormányt, hogy Izrael szolgálójává vált. A belügyminiszternek azt üzenték, az elnyomás nem állítja meg őket, joguk van a szabad véleménynyilvánításhoz.

Your browser does not support the video tag.