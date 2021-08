Fesztivál Esztergomban

Magyarországra bevándorolni nem emberi jog - nyilatkozta Orbán Viktor a Fox Newsnak. A kormányfő hangsúlyozta, ragaszkodik ahhoz, hogy a magyarok maguk dönthessenek a migráció ügyében. Orbán Viktor szerint a nyugati liberálisok nem tudják elfogadni, hogy létezik egy nemzeti-konzervatív alternatíva, amely sikeresebb a mindennapi életben, mint a liberális nézetvilág. Ez az oka annak, hogy kritizálnak bennünket. Megjelent a gyermekvédelmi törvény végrehajtási rendelete. A Kormányzati Tájékoztatási Központ közölte, „a Magyarország ellen irányuló intenzív nyomásgyakorlás ellenére a kormány álláspontja változatlan: a magyar gyermekek szexuális nevelése kizárólag a szülők joga”. 52 új fertőzöttet igazoltak az elmúlt 24 órában, elhunyt egy beteg. A beoltottak száma több mint 5 millió 641 ezer, közülük 5 millió 480 ezren már a második oltását is megkapták. A Fidesz választ vár arra, hogy Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke és Karácsony Gergely főpolgármester, a bevándorlás támogatásán túl, mit titkol még a választók elől. Nem lesznek olyan naivak, mint 2006- őszén, ezért már most a tüntetők keményebb megfékezésére készülnek -mondta a baloldal vezére Bicskén. Gyurcsány Ferenc a DK kampányának utcafórumán hangsúlyozta: ha kormányra jutnak, már tudni fogják, hogyan kell gátat szabni a velük egyet nem értő embereknek. Hitelességi kérdésnek tartja Cseh Katalin botrányát a Fidesz országgyűlési képviselője. Budai Gyula a Mediaworks Hírcentrumának azt mondta: olyan hitelességi problémát okozott a botrány, amelyre reagálni kellene, de teljesen egyértelmű, hogy a baloldalnak nincsen válasza erre. Magyarázkodik a Jobbik az antiszemita kijelentésekről elhíresült Tóth Péter jelölése miatt. Brenner Koloman, a párt alelnöke szerint azért vették elő a szegedi politikus korábbi ügyeit, hogy hátráltassák az ellenzéki együttműködést. A DK elnökségi tagja azt bizonygatta, hogy a Jobbik törekszik a változásra. Vágó István arra nem tudott válaszolni, hogy pártja miért nem a Momentumos jelölt mögé sorakozott fel. Nem felejti a cigányság a Jobbik tetteit - mondta Sztojka Attila roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos Magyarország élőben című műsorunkban. Szerinte a romákat nem lehet megvezetni a választásokon. Örökbefogadási akciót hirdetett a Momentum. Fekete-Győr András pártja az előválasztási sátrakat adná oda jelképesen a támogatóknak. Az ellenzéki párt így kalapozik pénzt, mert elmondásuk szerint drága az előválasztás. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 0,44 százalékos emelkedéssel, 50 050,88 ponton, új történelmi csúcszárt. A globalizációval szemben megnyilvánuló nemzeti önazonosság-, összetartozás-tudat megerősítését szorgalmazta a partiumi Sződemeteren, Kölcsey Ferenc szülőfalujában Szili Katalin miniszterelnöki megbízott. A migránshelyzetről, a magyar-szerb együttműködési lehetőségekről, valamint biztonsági kérdésekről tárgyalt Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója Belgrádban. Litvánia és Lengyelország közös nyilatkozatban szólította fel az Európai Unió szerveit, segítsenek a Fehéroroszországból érkező illegális bevándorlók ügyének kezelésében. Költözzön más országba az, akinek nem felel meg Ukrajna vagy az ukrán nyelvtörvény - tanácsolta Tarasz Kreminy, az államnyelv védelméért felelős biztos. A koronavírus-fertőzöttek száma 200,8 millió, az áldozatoké 4,26 millió világszerte. Ukrajnában is terjed a koronavírus különösen veszélyes, először Indiában megjelent delta variánsa, amelyet már csaknem 150 betegnél igazoltak. Szerbiában beoltották koronavírus ellen a felnőtt lakosság felét. Olaszországban minden 12 éven felüli számára kötelező a koronavírus elleni védettségi igazolás az éttermekben, a múzeumokban, az uszodákban és a fürdőkben, de a szabadtéri kulturális és sporteseményeken is. A CNN amerikai médiacsoport elbocsájtotta három alkalmazottját, mert a koronavírus ellen beoltatlanul érkeztek munkába. Izraelben csak a koronavírus elleni tömeges oltással lehet elejét venni a járvány negyedik, delta variáns által okozott hulláma miatt várható szeptemberi zárlatnak - írta a Jediót Ahronót című lap hírportálja. Ezrek rohanták meg az oltóközpontokat a Fülöp-szigetek fővárosában, miután olyan álhírek terjedtek el, hogy a koronavírus ellen be nem oltott lakosok nem kapnak segélyt, vagy otthon kell maradniuk a két hétig tartó karantén alatt. Több mint tíz rakétát lőttek Libanonból Észak-Izraelre, a Vaskupola légvédelmi rendszer azonban megsemmisítette a lövedék többségét - jelentette az izraeli közszolgálati rádió. Az afgán kormánycsapatok negyven tálib fegyveressel végeztek, köztük a szélsőségesek egyik jelentős parancsnokával Hilmend tartományban - közölte a hadsereg. A radikális iszlamista tálibok elfoglalták az afganisztáni Nimrúz tartomány székhelyét, Zarándzsot - közölte a tartományi rendőrség. A tálib lázadók Kabulban agyonlőtték az afgán kormány sajtófőnökét. A légierő csapásaiban több mint 78 bandita vesztette életét a nigériai Zamfara államban. A több mint háromszáz ember halálát követelő súlyos zavargások után átalakította kormányát Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnök. Válsághelyzetet hirdetett az észak-macedón kormány az országban tomboló erdőtüzek miatt - közölte a Vesti.mk szkopjei hírportál. Több ezer lakos menekült el a görög fővárosból és környékéről az Athéntól északra több napja tartó erdőtüzek elől. Lakástűzben meghalt öt, magára hagyott kisgyerek az Egyesült Államokban - közölte az illinois-i tűzoltóság. Nagy migrációs nyomás alatt áll Magyarország déli határa, háromszorosára nőtt a hatósági intézkedések száma tavalyhoz képest - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. Feladta magát a rendőrségen az a 39 éves férfi, aki ellen robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés bűntettének gyanúja miatt adtak ki elfogatóparancsot. Lezuhant a Szabadság hídról, és meghalt egy 19 éves férfi Budapesten, a rendőrség közigazgatási eljárásban vizsgálja a baleset körülményeit. Vonattal ütközött egy gépkocsi Vásárosnamény és Mátészalka között egy átjáróban, a szerelvény kisiklott, de az utasok nem sérültek meg. A baleset miatt szünetel a vasúti közlekedés a két település között. Hétfőtől nem közlekedik a H7-es HÉV augusztus 31-éig a Kvassay hídnál található ideiglenes végállomás bontása miatt. Kovács Sarolta bronzérmet szerzett a női öttusázók versenyében a tokiói olimpián. A karatés Hárspataki Gábor bronzérmet nyert a 75 kilogrammosok között az olimpián. A magyar férfi vízilabda-válogatott 9:6-ra kikapott a görög együttestől az elődöntőben az olimpián, így vasárnap a bronzéremért a spanyol csapattal méri össze erejét. A kajak egyesek 1000 méteres versenyének olimpiai bajnoka, Kopasz Bálint viszi a magyar zászlót az olimpia vasárnapi záróünnepségén.