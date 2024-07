Ferencz Orsolya: Európának közös űrkutatási stratégiára van szüksége

Schlégl Ádám volt űrhajósjelölt, kutatásfejlesztési specialista kiemelte, hogy a fizikai és pszichés kiképzés mellett különösen fontos volt a kommunikációs képességeik erősítése is, mivel a programot népszerűsíteniük kellett a rádióban, a televízióban és iskolai előadások során is.

A miniszteri biztos szólt a UniSpace, űrtudományi szakirányú továbbképzési programról is, amelyben 21 magyar egyetem vesz részt, és amelyben ősztől már angol nyelven is elérhetőek lesznek képzések.

