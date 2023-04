Ferenc pápa találkozója fiatalokkal a Papp László Budapest Sportarénában

Megosztás itt:

Háromnapos apostoli látogatásának második napján Ferenc pápa a Papp László Sportarénába is ellátogatott, hogy fiatalokkal találkozzon. A csordulásig megtelt Arénában fellépett többek közt Rúzsa Magdi is és bemutatták a pápalátogatás hivatalos dalát is.

A Papp László Sportarénát tizenegyezer magyar fiatal töltötte meg, határon innen és túlról, hogy találkozzon Ferenc pápával.

Így érkezett meg a Szentatya a fiatalokhoz a Papp László-arénában:

Az Aréna színpadán Rúzsa Magdi egy külön számot adott elő Domine címmel.

Bemutatták a pápalátogatás hivatalos dalát is, amit Dolhai Attila, Nagy Bogi, Dánielfy Gergő, Szőcs Reni és Szandi énekelt. Az összes szereplő örömmel vállalta a felkérést, hogy előadják a Camino, Krisztus a jövőnk című dalt.

A Szentatyát a püspöki konferencia ifjúsági referense, Palánki Ferenc köszöntötte. Ezután Ferenc pápa egy Puskás Ferenc aláírásával ellátott labdát, egy Rubik-kockát, majd egy üveg Tokaji asszút kapott.

Ilyen ajándékokat kapott a Szentatya:

#francesco #foryou #budapest #latogatas #fiatalok #arena ♬ eredeti hang - HírTV @hirtv_official 🥳Meglepétésekkel és egy fantasztikus tánccal lepték meg Ferenc pápát. #pápa

Jézus nem prédikál hanem utat nyit, mindannyiunkkal együtt, Jézus velünk jár mindenkivel. Nem azt akarja, hogy a tanítványai a leckét ismétlő iskolások legyenek, hanem szabad és úton lévő fiatalok. Egy olyan Isten társai, akik meghallgatja a szükségleteiket és odafigyel álmaikra

- mondta az egyházfő.

Ezek mellett Ferenc pápa kitért arra, hogy ne virtuális világban éljenek a fiatalok, ne használják sokat például a mobiltelefonokat.

Kiemelte:

a fiatalság merjen élni és cselekedni, ugyanis – üzente magyarul –

aki mer, az nyer!

Senki se képes arra, amire csak ti vagytok képesek, segítsük egymásnak elhinni, hogy szeretnek. És, hogy nagy dolgokra vagyunk teremtve. Imádkozzunk ezért. Bátorítsuk egymást ebben. És ne feledkezzetek meg arról, hogy imádkozzatok, értem is

- szólt a fiatalokhoz.

Ferenc pápa beszéde a fiatalok előtt:

Borítókép: MTI/Koszticsák Szilárd