"Szövetségesek vagyunk"

A 2011-ben elfogadott alaptörvényünkben megfogalmazott igény mindnyájunkhoz szól - mondta Novák Katalin. Szentséged akkor jött, amikor arra a legnagyobb szüksége van Magyarországnak és a világnak - tette hozzá. A keresztény értékeken nyugvó életnek a 21. századan is van értelme - ezt erősíti meg Ferenc pápa látogatása. Novák Katalin szólt arról is, hogy a magyar alaptörvény védi a családot és azt a nemzet fennmaradásának az alapjának tekinti. Szövetségesek vagyunk, együtt védjük az emberi életet, a nőt és a férfit, az üldözött keresztényeket, és a másként élők szabadságát is - tette hozzá.Fájdalommal és reménnyel fordulok szentségedhez, mert mi magyarok tapintjuk a háború valóságát.

Novák Katalin: Azt kérjük Öntől, hogy járjon el az igazságos béke érdekében

Mi édesanyák a békét akarjuk megnyerni, nem akarjuk a férjeinket és a gyerekeinket a frontra küldeni - mondta Novák Katalin. Önben a béke emberét látjuk, hogy beszélni tud mindenkivel, akik nélkül nem lehet békét. Azt kérjük Öntől, hogy járjon el az igazságos béke érdekében - mondta az államfő.

Ferenc pápa: Budapest a hidak, a szentek és a történelem fővárosa

Ferenc pápa arról is beszélt a Karmelita Kolostorban, hogy mély értelmű szavakat mondott a magyar államfő. Budapest nemcsak méltóságteljes és erős főváros, hanem évszázadok fordulópontjainak a tanúja. Itt a Dunának mely múlt, jelen és jövendő, egymást ölelik a hullámai. Budapest a hidak, a szentek és a történelem fővárosa.

"Nemzetközi szinten az indulatok szítása jellemző, háborús infantilizmus jellemző"

Ferenc pápa szólt arról is, hogy a béke mellett fájdalmas konfliktusokat élt meg a főváros. Hogyan lehetne 1956-ot elfelejteni? - tette fel a kérdést. Kitért a náci és kommunista rendszer bűneire, miközben sok igaz ember élt a magyar fővárosban. Külön kiemelte Angelo Rottá. Budapest ismeri a szabadság értékét, és küldetésként magában hordozza a demokrácia béke álmának a küldetést - tette hozzá. A pápa szólt Budapest 1873-as alapításáról, amely Európa közös útját idézi. A háború utáni időszakban Európa azt képviselte, hogy a nemzetek közötti együttműködések véget vetnek a háborúknak.

Ferenc pápa: Hol vannak a békét szolgáló kreatív erők?

Ferenc pápa arról is beszélt, hogy újra fel kell fedezni az európai lelket. Az unió alapító atyái képesek voltak a jelenen túllépni, és képesek voltak egységet teremteni. De Gasperi, Schuman és Adenauer azt mondta, hogy az egységért dolgoztak, és nem a megosztottságért - idézte a pápa. A békés kapcsolatok fenntartását csak úgy lehet megőrizni, hogy azzal egyenértékű kreatív erőt állítunk szemben. Ukrajnáról azt mondta, hogy hol vannak a békét szolgáló kreatív erők.

Ferenc pápa: Jónak lenni jó

Magyarország hídéptő lehet, mert különféle felekezetek élnek együtt békében - mondta Ferenc pápa. Pannonhalma az ország egyik legfőbb lelki emlékműve - tette hozzá. Ez vezet el az utolsó szemponthoz. Budapest a szentek városa - mondta a pápa. A magyar történelem életszentséggel született Szent István személyében - idézte fel a szentatya. Később Szent István Imre hercghez írt intelmeiből idézett. Ferenc pápa szerint az igazság és a szelídséget nem lehet elválasztani egymástól.

Krisztus igazsága a szelídséget és a nagylelkűséget jelenti.

Jónak lenni jó - mondta magyarul a pápa.

