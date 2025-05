Külföldi pénzből működő érdekérvényesítő szervezetek tiltakoznak a finanszírozásuk nyilvánosságra hozatala miatt

Megosztás itt:

A vasárnapi tüntetésen felszólalt például az Ökotárs Alapítvány vezetője is, aki kulcsszerepet játszik a külföldi támogatások elosztásában. A vasárnapi úgynevezett civil tüntetés önleleplezésnek is tekinthető, hiszen kijött a fényre több olyan aktivista, akik a meghatározó, külföldről támogatott hazai politikai nyomásgyakorló szervezeteknél dolgoznak vagy korábban ott tevékenykedtek. Az átláthatósági törvénytervezet ellen leghangosabban tiltakozók között lépett színpadra például Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány igazgatója. Beszédében azt állította, hogy azért hozták létre alapítványukat, mert civil emberként is akartak tenni.

A sikerükhöz azonban támogatók és aktivisták kellenek. Szerinte ez a törvényjavaslat úgy tesz, mintha az átláthatóságot segítené, de a valóságban minden támogatást elvesz a civilektől és az újságoktól. – A ti támogatásotok létfontosságú, de nem elég. Ezért jönnek képbe a nemzetközi pályázatok – fogalmazott, majd hozzátette, hogy ők büszkék szoktak lenni, amikor a nemzetközi versenyben is tudnak pénzt nyerni például roma fiatalok oktatására.

Ökotárs, a nagy pénzelosztó

Móra Veronika azonban – Gyurcsány Ferenc szavaival élve – nem bontotta ki az igazság minden részletét, vagyis azt, hogy milyen szerepet játszott az elmúlt években, évtizedekben az Ökotárs az Egyesült Államokból, illetve az Európai Bizottságtól érkező pénzek elosztásában.

Erről Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke beszélt a Magyar Nemzetnek a közelmúltban adott interjúban. Mint kifejtette, közel háromszáz szervezetet vizsgáltak meg, ahol felmerült a gyanú, hogy külföldi forrásokból nyomásgyakorlást végeztek Magyarországon. A hálózatnak vannak gócpontjai, amelyek koordinálják, irányítják a működést. – Közülük az egyik legfontosabb – amit részletesen feltártunk – az Ökotárs Alapítvány. Ez egy aggregátor szervezet, azzal a feladattal, hogy a külföldről, politikai nyomásgyakorlásra érkező pénzeket befogadja, és továbbosztja a támogatásokat a hálózati szervezetekhez. A finanszírozási csatorna végén pedig aktivistacsoportok és propagandaoldalak állnak – fejtette ki Lánczi Tamás.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal tavaly decemberi jelentése részletesen beszámolt a nyomásgyakorló szervezetek finanszírozási szerkezetéről. Megállapították, hogy az Európai Bizottság úgynevezett CERV-programjából a megelőző két évben közel 18 millió eurónyi forrás érkezett Magyarországra, ezeknek a pénzeknek közel háromnegyedét a politikai nyomásgyakorló szervezetek kapták meg.

Az Ökotárs Alapítvány ezen támogatásokból több mint 3,3 millió eurót kapott,

ezeket pedig olyan, a külföldi nyomásgyakorló hálózathoz bizonyítottan kapcsolódó szervezetek között osztotta szét, mint például az Amnesty International Magyarország, a Helsinki Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért, de szintén jelentős összegekhez jutott az Átlátszó, valamint a 444 is.

Az Amnesty egykori kampánykoordinátora

Mérő Vera is régi liberális aktivista, aki évek óta az Orbán-kormány megbuktatásáért dolgozik, korábban pedig olyan szervezetnél is megfordult, amelyet külföldről finanszíroznak. A Nem tehetsz róla, tehetsz ellene alapítvány alapítója 2017-ben csatlakozott az egyik legismertebb globalista ngo-hoz, az Amnesty International Magyarországhoz kampánykoordinátorként. Mérő, aki 2019 nyaráig dolgozott a szervezetnél, 2023 elején tálalt ki a szervezetnél korábban uralkodó „toxikus légkörről”, a munkatársakat ért lelki és verbális bántalmazásról.

Érdemes kiemelni, hogy az Amnesty az egyik legnagyobb kedvezményezettje azoknak a külföldről érkező pénzügyi támogatásoknak, amelyeket hazai politikai nyomásgyakorló szereplők kaptak. A szervezetet finanszírozta az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége, vagyis a USAID is, amely amerikai befolyásszerző tevékenységet folytatott. Az Amnesty International Magyarország közel 20 ezer dollárt, azaz 7,5 millió forintot kapott egy 2019-ben indult kétéves oktatási programra, amelynek célja az volt, hogy növeljék a tudatos médiafogyasztást és az állampolgárok jogi ismereteit.

Az ngo legalább 412 ezer euró – átszámítva 165 millió forint – támogatásban részesült az Európai Unió különböző finanszírozási formáiból az elmúlt években. A szervezet öt támogatási projektben vett, illetve vesz részt, ebből kettőben koordinátorként, háromban kedvezményezettként.

Nyílt politikai állásfoglalás

Mérő számos közéleti vitaműsor, podcast vendége, és soha nem rejti véka alá, hogy régóta a szuverenista kormány ellen folytat politikai tevékenységet, tehát nem pusztán civil aktivizmusról van szó. A vasárnapi tüntetésen úgy fogalmazott: órákig tudná sorolni, hányszor kellett volna felébredni és felszólalni, de tudja, hogy nemcsak az ellenzékiek „lassan főzött békák”, hanem a fideszesek is, akikben lépésről lépésre bontották le az erkölcsi gátakat. – Könnyű annak, aki 2014 óta nem szavaz a Fideszre, de most szembefordulni, az a nehéz. Nehéz észrevenni, hogy ezzé vált a polgári Magyarország – mondta Mérő.

Homoszexuális baloldali influenszer

Fellépett a vasárnapi tüntetésen Osváth Zsolt is, aki homoszexuális influenszerként már a korábbi parlamenti választásokon is az akkori baloldali összefogás kampányának egyik arca volt. A nyilvánosságba még korábban, VV Zsoltiként berobbant aktivista a 2022-es országgyűlési választási kampányban propagandainterjúkat készített Márki-Zay Péter kormányfőjelölttel, valamint Gyurcsány Ferenccel és Karácsony Gergely főpolgármesterrel is.

Saját bevallása szerint a baloldal tanácsadója volt a kampányidőszakban, amellett, hogy gyakorlatilag PR-műsorokban népszerűsítette az ellenzéki vezető politikusokat. Osváth volt a tavaly februári influenszertüntetés egyik szervezője is.

Nem sokkal ezután, 2024 márciusában David Pressman, az Egyesült Államok budapesti nagykövete tartott eligazítást ismert influenszereknek, köztük Osváth Zsoltnak. Ismert, hogy Pressman gyakorlatilag ellenzéki politikai aktivistaként viselkedett hivatali ideje alatt Budapesten, és az amerikai nagykövetség jelentős összegekkel támogatta a kormányellenes civil szervezeteket, illetve médiumokat.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: MTI