Fenyegetések a tankerületeknél, újabb demonstrációk

Meglett az eredménye a pedagógustársadalom, illetve a szülők és a diákok folyamatos hergelésének a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) és a baloldal részéről, a tankerületekhez tömegével érkeztek a napokban a fenyegető levelek és telefonhívások, ezért le is kellett venni az elérhetőségeket egyes honlapokról. A tanárok demonstráló részéből sokan hasonlóan fenyegetettségnek nevezik, hogy figyelmeztetést kapnak a törvénysértő polgári engedetlenségük miatt. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter ezzel kapcsolatban kijelentette:

Magyarországon senkinek nem lehet baja abból polgári kormány idején (a Gyurcsány-kormány idején nem így volt), hogy sztrájkban, vagy tüntetésen jogszerűn vesz részt, erre mindenkinek joga van.

Gulyás Gergely úgy fogalmazott: a mostani tüntetéseket nem a kormány elleni demonstrációknak gondolják, hanem olyan eseményeknek, amelyek felhívják a figyelmet a pedagógusok alacsony fizetésére. Hangsúlyozta: azon dolgoznak, hogy a pedagógusok bére magasabb legyen. A fenyegetettséggel kapcsolatban kifejtette: bármely munkavállalónak a fizikai munkástól az akadémikusig be kell tartania a jogszabályokat, és ez a pedagógusokra is vonatkozik. Ha valaki szándékosan nem megy be a munkahelyére és nem dolgozik a munkaidejében, akkor annak következményei vannak mérlegelési lehetőség nélkül – mutatott rá.

– A polgári engedetlenség nem jogi kategória, mert jogellenes – hangsúlyozta, kiemelve, hogy polgári engedetlenséget soha nem anyagi haszonszerzés érdekében folytatnak.

Ismert, hogy a közelmúltban a kilenc budapesti tankerületi központ honlapjáról levették a telefonszámokat, a hivatalokat azóta csak elektronikus formában lehet elérni. Ezzel kapcsolatban a fenntartó Klebelsberg Központ a hvg.hu-val azt közölte, hogy

Sajnálatos módon az ellenzéki sajtóorgánumok, ellenzéki politikai szereplők hecckampányai, hazugságai miatt a gyalázkodó, fenyegető telefonok százait kapják a fővárosi tankerületi központok, emiatt vettük le ideiglenes jelleggel a telefonszámokat, annak érdekében, hogy a kollégáink a feladataikat el tudják látni.

Eközben a baloldalhoz köthető Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, a múlt heti tüntetések főszervezője Facebook-oldalán arra szólított fel, hogy „legyen mind a 60 tankerületben olyan csoport, ahol diákok, tanárok, szülők, szolidaritást vállalók egy helyen szervezhetik meg magukat”. Csütörtökön összesen 75 helyszínről jelezték, hogy demonstrációt tartanak. A fővárosban délután az Eötvös József Gimnázium huszonöt és a Madách Imre Gimnázium huszonegy tanára vonult a Belső-Pesti Tankerületi Központhoz – amely előtt az Amnesty International nevű Soros-szervezet aktivistái álltak sorfalat –, hogy személyesen vegye át a figyelmeztető levelét. A pedagógusok közül ketten mentek be az épületbe, hogy átadják a petíciójukat, a többieket arról tájékoztatták, hogy postán már kiküldték nekik a figyelmeztetést. Az eseményen mintegy ezer demonstráló vett részt, de este szimpátiatüntetést szerveztek Nagykőrösön is, ahova szülőket és diákokat is vártak.

Péntekre ismét egységes, országos tansztrájkot hirdettek, így nemcsak Budapesten, hanem több vidéki nagyvárosban is lesznek demonstrációk. A fővárosban a Diákok a Tanárokért mozgalom hirdetett vonulást. Emellett Budapesten és három kerületben és vidéken is több városban szerveznek élőláncot, illetve demonstrációkat, performance-okkal.

Ahogy arról korábban a Magyar Nemzet is beszámolt, a szerdai pedagógustüntetésen valamennyi ellenzéki párt képviselői is részt vettek. A csepel.info információ szerint a holnapra a XXI. kerületbe meghirdetett élőláncot többek között a Demokratikus Koalíció (DK) alelnökének, Vadai Ágnesnek a testvére szervezi, aki a jövőben a párt önkormányzati, sőt parlamenti képviselőjelöltje is lehet. A csepeli blog azt írta, a szervezők azt szeretnék, ha a demonstrálók minél több gyermeket vinnének magukkal.

Fotó: Teknős Miklós/Magyar Nemzet