Fenntartják Budapesten a szmogriadó tájékoztatási fokozatát

Meg kell állítani a gátlástalan börtönbizniszt - jelentette ki a kormánypártok nevében a KDNP frakciószóvivője. Nacsa Lőrinc azt mondta, a börtönbiznisz iparággá vált, amelyben bűnözők és ügyvédek gazdagodnak, amikor milliókat perelnek ki az államtól a rossz fogvatartási körülményekre hivatkozva. Indokolatlanul kezelhetik külföldön a magyar választópolgárok pártszimpátia-adatait Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon bizalmasainak cégei - jelentette ki a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke a Magyar Nemzetnek. Péterfalvi Attila hangsúlyozta: a különleges adatnak minősülő információkat nem lehet pusztán Facebook-lájkok alapján felhasználni, ahhoz az érintettek kifejezett hozzájárulása kell az EU adatvédelmi rendelete szerint. Tovább duzzadt a szombathelyi polgármesteri hivatal - ezt írja a VAOL. A Vas megyei hírportál szerint pár hónap leforgása alatt mintegy ötven fővel emelkedett az önkormányzat dolgozóinak száma. A portál felidézi: a Nemény András vezette baloldali többségű közgyűlés először az önkormányzati választás után 16 fővel gyarapodott, majd január 1-jével újabb 31 fő lépett be. A Jobbiknak az Európai Néppártban a helye –jelentette ki a Hír Tv híradójának a korábbi radikális párt frakcióvezető-helyettese. Lukács László azután beszélt erről, hogy a szocialisták EP-képviselője Ujhelyi István is amellett érvelt egy lakossági fórumon, hogy vegyék fel a Jobbikot az Európai Néppártba. Félidős konzultációt tart Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a Fidesz-KDNP választókerületi elnökeivel - közölte a Fidesz. A Soros-hálózat feszültséget kelt a gyöngyöspatai cigányok között, és a magyar államnak is kárt okoz - hangsúlyozta a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hollik István kiemelte: egyetértenek a miniszterelnökkel és igazságtalannak tartják azt a százmillió forintos kártérítést, amit a tőzsdespekuláns hálózata által indított perben ítéltek meg a helyi cigány családok számára. Magyarországon semmi nem sérti az alkotói szabadságot – hangsúlyozta a Magyar Nemzetnek adott interjúban a kultúráért felelős államtitkár. Fekete Péter szerint a konfliktus fenntartása egyedül a bal-liberális politikai erők érdeke, miközben szó sem volt arról, hogy beszántsák a Nemzeti Kulturális Alapot, vagy hogy ellehetetlenítsék a független társulatokat. Megjelent 3 milliárd forintos keretösszeggel a „Kisgyermeket nevelő szülők képzésének elősegítése, ösztöndíja és elhelyezkedésük támogatása" című kiemelt pályázati felhívás - ismertette az európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkár. Folytatódik a vidékfejlesztés és az agrárium megerősítése 2020-ban, a gazdák kiszámíthatóságra számíthatnak a támogatáspolitikában - mondta Nagy István agrárminiszter. A valaha volt legnehezebben elfogadott uniós költségvetés lehet a mostani, amennyiben nagyon széttartó érdekeik ellenére közös nevezőre jutnak a tagországok - mondta Szabó Dávid József, a Századvég külpolitikai elemzője az M1-en. Tíz év leforgása alatt Magyarország utolsóból első lett a gazdasági növekedést tekintve az európai uniós tagállamok között - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter Hongkongban. Ausztria hidat alkot Kelet- és Nyugat-Európa között - mondta Sebastian Kurz osztrák kancellár, Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével közösen tartott sajtótájékoztatóján Brüsszelben. Egyre kevesebb elutasított menedékkérőt sikerül hazajuttatni Németországból, a kitoloncolások száma tavaly is csökkent - írta a Welt am Sonntag. Egyre több helyi politikus és tisztségviselő ellen követnek el bűncselekményeket Németországban egy vasárnapi lapbeszámoló szerint. Bejelentette új kormányának összetételét Pedro Sánchez miniszterelnök, ez a spanyol demokrácia első koalíciós kabinetje a Spanyol Szocialista Munkáspárt és az Együtt képesek vagyunk radikális baloldali pártszövetség együttműködésével. Az Európai Unió „nem hagyja magát siettetni" a Nagy-Britanniával tervezett szabadkereskedelmi megállapodással - mondta az ír miniszterelnök-helyettes. Kísérletet tesznek a tűzszünet megkötésére hétfőn Moszkvában a líbiai polgárháborúban szemben álló felek - közölte az orosz média. Közös nyilatkozatban szólította fel Iránt Angela Merkel német kancellár, Emmanuel Macron francia államfő és Boris Johnson brit miniszterelnök az ország atomprogramjáról 2015-ben kötött megállapodás előírásainak betartására. Kilenc tüzérségi lövedék csapódott be Irakban egy légitámaszpontra, amelyen korábban amerikai katonák szolgáltak - adta hírül az iraki rendőrség. Mark Esper amerikai védelmi miniszter a CBS amerikai televíziónak adott interjújában vitatta, hogy Irán konkrétan négy amerikai nagykövetség megtámadására készült volna - ahogy azt Donald Trump elnök hangoztatta. Zárt ajtók mögött hallgatta meg Teheránban az iráni parlament Hosszein Szalamit, az iráni Forradalmi Gárda parancsnokát a gárda magas rangú tábornokának amerikai likvidálásáról, az iráni válaszcsapásról és az ukrán utasszállító lelövéséről. Tüntetők és rendőrök csaptak össze Teheránban. A demonstrálók a szerdán lelőtt ukrán utasszállító miatt vonultak utcára. Az iráni rendőrség és a biztonsági erők könnygáz mellett éles lőszert is bevetettek vasárnap éjjel a tüntetők ellen Teheránban, hogy feloszlassák az ukrán utasszállító repülőgép lelövése miatt tartott tiltakozó megmozdulást. A feszültség enyhítését szorgalmazta Josep Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője, miután előző éjjel Teheránban rövid időre előállították Nagy-Britannia teheráni nagykövetét, akit azzal vádoltak, hogy részt vett egy tüntetésen. Csaknem kétezer ember, többségében a helyi iráni közösség tagjai emlékeztek meg arról az 57 kanadai állampolgárról, akik előző hét szerdán veszítették életüket, amikor az iráni légvédelem Teherán közelében lelőtte az ukrán légitársaság repülőgépét. Választási szövetségre léptek a baloldali pártok Izraelben, hogy együtt bizonyosan átlépjék a választási küszöböt a március 2-ára kiírt parlamenti választáson - jelentette a helyi média. Az izraeli parlament, a kneszet jogtanácsosa zöld utat adott a Benjámin Netanjahu kormányfő mentelmi kérelme ügyében döntő bizottság felállításához. Washington felvette a kapcsolatot Észak-Koreával és sürgette a tárgyalások újraindítását - jelentette ki Robert O'Brien amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó. Ezrek vonultak utcára Hongkong üzleti negyedében vasárnap az általános választójog bevezetését követelve a szeptemberben esedékes törvényhozó tanácsi választásokra. Vörösen izzó láva tört fel a Fülöp-szigeteki Taal vulkánból, miután a szunnyadó tűzhányó vasárnap váratlanul felébredt, gőzt, hamut és füstöt lövellt a magasba. Legkevesebb 43 ember halálát okozta Afganisztánban és Pakisztánban a zord téli időjárás, havazás, heves esők és áradások - közölték a hatóságok, amelyek nagy erőkkel próbálják járhatóvá tenni az utakat, és biztonságos helyre szállítani a bajba jutottakat. Elhunyt Sir Roger Scruton konzervatív brit író-filozófus, a Magyar Érdemrend középkeresztje kitüntetés birtokosa. 351 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság. Vádat emeltek azzal a szeged környéki faluban lakó nővel szemben, aki 2017 decemberében egy veszekedés közben ült autóba, majd az elé ugró férjét elgázolta, ezzel a férfi halálát okozva - tájékoztatott a Csongrád Megyei Főügyészség szóvivője. Tűz ütött ki 5 lakóépületben a III. kerületi Kunigunda útján a kora esti órákban. A környéken lakók azután riasztották a tűzoltókat, hogy robbanást hallottak, a hő hatására ugyanis több gázpalack felrobbant. A lángoktól megolvadt majd leszakadt egy nagyfeszültségű vezeték is. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre, pár óra alatt sikeresen eloltották a lángokat. A balesetben egy ember megsérült. Kigyulladt egy kétszintes lakóépület Budapest XVIII. kerületében, az Üllői úton, a tűz eloltása után az épület belső udvarán két holttestet találtak - közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A Nógrád megyei határátkelőhelyeken korlátozzák a 7,5 tonnánál nagyobb összsúlyú járművek közlekedését - közölte a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. Továbbra is indokoltnak tartja a Főpolgármesteri Hivatal Budapesten a szmogriadó tájékoztatási fokozatának fenntartását. A magyar női válogatott 25:6-ra legyőzte a horvát csapatot a budapesti vízilabda Európa-bajnokságon. A címvédő Siófok KC 31:23-ra győzött a román Magura Cisnadie otthonában a női kézilabda EHF Kupa csoportkörének második fordulójában. A PEAC hazai pályán magabiztos győzelmet aratott a Győr felett a női kosárlabda NB I-ben. A MAC Újbuda és a DVTK Jegesmedvék is saját közönsége előtt szenvedett vereséget a szlovák jégkorongligában. A szerencsés vesztesként főtáblára került Babos Tímea az első fordulóban is kikapott, így búcsúzott az Adelaide-ben zajló, 848 ezer dollár összdíjazású keménypályás női tenisztornától. A portugál Paulo Goncalves halálos balesetet szenvedett a Szaúd-Arábiában zajló Dakar-rali hetedik szakaszán.