Fennakadásokat okozott a vihar a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren + videó

Csopakon egy vitorláskikötőt és hajókat döntött romba a vihar. A 130 kilométer per órás orkán erejű szél két vitorlás hajót a partra sodort és szinte mindent elpusztított. Budapesten is több helyen lecsapott a vihar, nézőink jelezték, hogy Szentendrén, Budakeszin, Pomázon és Vecsésen is nagyobb területeken nincs áram, a mobiltelefon szolgáltatás is akadozik.

Valentínyi Katalin, a Budapest Airport kommunikációért és kormánypárti kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettese: "A három óra környékén lezajlott nagyon heves zivatar tevékenység a Liszt Ferenc nemzetközi repülőteret is érintette, a futópályákra kerülő törmelék miatt a pályákat biztonsági okokból lezártuk. A repülőtér üzemeltetése átmenetileg felfüggesztésre került, azonban szerencsére 4 óra után néhány perccel az 1-es futópályát újranyitottuk, tehát egy futópályával üzemel jelenleg a repülőtér. A 2A terminál induló csarnoka részben beázott, ezért az épületrészt kiürítettük, személyi sérülés szerencsére nem történt, jelenleg a kárfelmérést végzik a kollégáim. Minden utasfelvétel jelenleg a 2B terminálon történik."