Felzárkózás a kistelepüléseken

A kormány nagyon sokat segít a családoknak az iskolakezdésnél, ami több kormányzati intézkedésben is megmutatkozik – közölte a Magyar Nemzettel Gyopáros Alpár modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Kiemelte: az iskolakezdést megelőző hónapban,

augusz­tusban kéthavi családi pótlékot kaptak a családok, illetve hatalmas segítség az is, hogy az állam ingyenesen biztosítja a gyermekeknek a tankönyvcsomagokat, és az étkeztetést is egyre szélesebb kör veheti igénybe térítésmentesen.

– Ezzel szemben régebben nagyon sok nehézséget okozott a családoknak az iskolakezdés, amikor egyszerre kellett megvenni a tankönyvcsomagot, a tanszereket, a ruhaneműt, és be kellett fizetni a menzát. Ettől annak idején az én szüleimnek görcsben volt a gyomra – tette hozzá a politikus.

A kormánybiztos elmondta: a Magyar falu programban az oktatási fejlesztéseknél a meglevő ingatlanállományra, az iskolák és óvodák épületeire koncentráltak.

A karbantartásoknak és korszerűsítéseknek köszönhetően megújultak a mosdók, az osztálytermek, kicserélték a nyílászárókat, rendbe tették több épület tetőszerkezetét, ezekre sok esetben napelemeket is telepítettek.

Gyopáros Alpár hangsúlyozta, hogy a programban nagyon sok oktatási intézményt szigeteltek, újítottak meg energetikailag, ami a mostani energiaválság idején különösen fontos. Egy-egy épület fűtése ugyanis ezekkel a felújításokkal sokkal kevesebb energiát igényel, ami jelentősen csökkenti a fenntartó költségeit.

Demográfiai fordulat jött

Gyopáros Alpár kitért arra is, hogy a Magyar Falu Program eddigi három éve alatt látványos demográfiai fordulatot sikerült elérni a kistelepüléseken. Ennek köszönhetően

sok településen kellett bővíteni az oktatási intézményeket, új csoportszobákat kellett építeni, illetve számos faluban olyan óvodákat nyitottak újra, amelyeket még a Gyurcsány-kormányok idején zártak be.

A Magyar falu programban eddig többek között tornaszobák, iskolai tornatermek építésére és felújítására adtak támogatást, de sok helyen fejlesztették az óvodák udvarát is. Itt értékes játszótéri elemeket, játszóeszközöket tudtak elhelyezni, parkosíthattak, kerítést építhettek, illetve babakocsi- és kerékpártárolókat alakíthattak ki. – Az elmúlt három évben csaknem ötszáz, iskolákat érintő fejlesztéshez tudtunk a Magyar falu programban hozzájárulni 15 milliárd forint értékben. Ebben négyszáz iskolaépület felújítása szerepelt, és körülbelül száz tornaterem, tornaszoba fejlesztése, egy külön pályázat részeként. Emellett több mint hatszáz óvodaépületet és mintegy száz óvodai tornaszobát újítottunk fel, továbbá ezres nagyságrendben adtunk pénzt óvodai játszóudvarok fejlesztésére. Az óvodai beruházások 28 milliárd forintba kerültek, mert sokkal több faluban van óvoda, mint iskola – emelte ki Gyopáros Alpár.

Népszerűek a szolgálati lakások

A kormánybiztos elmondta azt is, a kistelepüléseken is mindig feladja a leckét a fenntartóknak, hogy lesz-e elegendő tanító, tanár. Ennek a problémának a megoldását a Magyar falu programban a kezdetek óta úgy próbálják segíteni, hogy meglévő szolgálati lakások felújítására, illetve újak kialakítására, építésére adnak támogatást. Az elmúlt három évben több mint ötszáz szolgálati lakást sikerült felújítani, építeni. A fejlesztést követően mindegyik ingatlant használják, óvónők, pedagógusok mellett akár körzeti megbízottak és önkormányzati dolgozók is élhetnek a lehetőséggel, akik hiányszakmából érkeznek.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a szolgálati lakásokra nagy igény van, így ez a pályázati elem egyelőre a jövőben is megmarad a Magyar falu programban.

– Emellett 1200 településnek adtunk új falugondnoki, tanyagondnoki buszt, több mint 17 milliárd forint értékben. Ezzel hozzá tudtunk járulni, hogy az óvodások, illetve iskolások biztonságosan, korszerű járművekkel tudjanak eljutni az intézményekbe és visszautazni az otthonukba – fogalmazott a kormánypárti politikus.

Rendkívül eredményes a program

Ami a jövőt illeti, Gyopáros Alpár arra számít, hogy az intézményfelújítást célzó pályázatok – főként a magas energiaárak miatt – ezentúl is népszerűek lesznek, ezért a jövőben is lehet majd erre a célra forrást szerezni.

Tornatermek, tornaszobák építésére és felújítására is lehet majd várhatóan támogatást igényelni. Változás lehet ugyanakkor, hogy várhatóan fel fogják emelni a falugondnoki szolgálatnál az ezres lélekszámhatárt, így további települések élhetnek majd a lehetőséggel.

Az eddig elért eredményekről a kormánybiztos kifejtette: 2019 eleje óta harmincezer nyertes pályázatot hirdettek ki országszerte közel háromezer kistelepülésen. Ezek összértéke meghaladja a háromszázmilliárd forintot. A falusi csoknál 34 ezer befogadott kérelem van eddig, a teljes összeg eléri a 182 mil­liárd forintot. Emellett összesen 1400 kisboltot újítottak fel ötvenmilliárd forintért, ezek a fejlesztések mostanában fejeződnek be. Továbbá több mint hétezer mikro- és kisvállalkozás is nyert vissza nem térítendő támogatást, két- és tízmillió forint közötti értékben, ­jellemzően eszközbeszerzésre, telephelyfejlesztésre, ritkább esetben működési költségekre. A cégek összesen 65 milliárd forint támogatást kaptak.

