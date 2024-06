Felvonulással nyitották meg a kétnapos programot Egerszegen + videó

Balaicz Zoltán polgármester, Zalaegerszeg: „Zalaegerszegen 1935-ben szervezték meg először Czobor Mátyás polgármester úr kezdeményezésére a Göcseji Hetek című rendezvénysorozatot, ami az Egerszeg Fesztivál elődjének is tekinthető. Ez egy olyan színes esemény, amikor itt vannak a város vendégei, megérkeznek hozzánk a turisták, és Zalaegerszeg a saját polgárai számára is megszervez egy olyan eseményt, ami végre egy kicsit a nyár felé, kicsit a vidámság felé, egy kicsit a szabadság felé megnyitják az utat. ”

