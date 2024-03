Felvonták a nemzeti lobogót az Országház előtt + videó

Your browser does not support the video tag.

Legfrissebb híreink Petőfi nyomában + videó Petőfi Sándor egészen pontosan 1845. június 11-én járt a Salgó várában, a helyi szóbeszéd szerint lóháton, aminek a nyomát a várkapu melletti szikla őrzi. Illés Péter kollégánk most egy másik aspektusból közelíti meg a forradalom és szabadságharc főszereplőjét. NAV: Már elérhetők az adóbevallási tervezetek A NAV információi szerint jelenleg már több mint 5,5 millióan rendelkeznek elektronikus tárhellyel.