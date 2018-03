Felvetődik a pénzmosás gyanúja Kósa Lajos ügyében

6:50 - REGGELI JÁRAT. MÛSORVEZETÕ: FARKAS KRISZTINA 7:40 - 170 ÉV ALATT SEM TUDTA KISAJÁTÍTANI, ELTÖRÖLNI A HATALOM 1848 EMLÉKEZETÉT. VENDÉG: CSORBA LÁSZLÓ TÖRTÉNÉSZ 7:45 - A KÁRPÁT-MEDENCE LEGSZEBB DALLAMAI CSENDÜLNEK FEL A ZENEAKADÉMIÁN. VENDÉG: SALAMON SOMA NÉPZENÉSZ, BANDÁRIUM 8:30 - PERON. VENDÉG: KOVÁCS JÁNOS VEZETÕ ELEMZÕ, IRÁNYTÛ INTÉZET KÖZJEGYZÕI OKIRAT BIZONYÍTJA, HOGY TÖBB MINT 1300 MRD FT KEZELÉSÉRE ADTAK MEGBÍZÁST KÓSA LAJOSNAK - MAGYAR NEMZET. EGY CSENGERI NÕ 2013-BAN HATALMAZTA FEL A POLITIKUST, HOGY A PÉNZBÕL ÁLLAMKÖTVÉNYEKET VEGYEN, ÉS ELHELYEZZE A MEGBÍZÓ SZÁMLÁJÁN. KÓSA LAJOS ÉDESANYJÁNAK IS JUTOTT VOLNA 800 MILLIÓ FORINT A MINISZTER MEGBÍZÓJÁTÓL. KÓSA LAJOS: A HÖLGY EGY CSALÓ, A MAI NAPON MEGTESZEM A FELJELENTÉST. LMP: A CSENGERI NÕ TÖBB SZÁLON IS KÖTÕDIK KÓSA LAJOS DEBRECENI ÜZLETI KÖRÉHEZ. GYURCSÁNY FERENC JELEZTE: FELJELENTI KÓSÁT, MERT SZERINTE A MINISZTER NEM ÁLDOZATA, HANEM TETTESTÁRSA EGY PÉNZMOSÁSI ÜGY ELÕKÉSZÜLETÉNEK. ORBÁN A KÓSÁT ÉRT VÁDAKRÓL: KAMPÁNYLYUKBÓL KAMPÁNYSZÉL FÚJ. TRANSPARENCY: SEMJÉN ZSOLT SVÉDORSZÁGI VADÁSZATA IS ADÓKÖTELES - FELJELENTÉST TESZNEK. LMP: BÛNSEGÉD LEHET EGY SÚLYOS POLITIKAI BÛNCSELEKMÉNY-SOROZATBAN MAGYARORSZÁG NYIZSNYIJ NOVGOROD-I TISZTELETBELI KONZULJA. 2016-BAN VIZSGÁLTA A KORMÁNY BELSÕ ELLENÕRZÉSI SZERVE A KALOCSAI ELIOS-PÁLYÁZATOT, A NYOMOZÁS MÉG FOLYAMATBAN VAN. A CSONGRÁD MEGYEI 4-ES SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLETBEN A JOBBIKOS KÉPVISELÕ A LEGESÉLYESEBB LÁZÁR JÁNOS LEGYÕZÉSÉRE - MAGYAR NEMZET. HAMIS ALÁÍRÁSOK IS LEHETNEK AZOKON AZ AJÁNLÓ ÍVEKEN, AMELYEKET CSERESNYÉS PÉTER A FIDESZ-KDNP JELÖLTJE ADOTT LE NAGYKANIZSÁN - ATV. NEMCSAK A NAV, DE AZ ORFK SZOFTVERBESZERZÉSÉT IS TÚLÁRAZOTTNAK TALÁLTÁK A MICROSOFT REVIZORAI - NAPI.HU. NÉMET KORMÁNYALAKÍTÁS - MEGALAKULT ANGELA MERKEL NEGYEDIK KORMÁNYA. OSZTRÁK ÁLLAMFÕ: AUSZTRIA NEM FOGJA ELISMERNI AZ ÖNKÉNYESEN ELCSATOLT KRÍMBEN TARTANDÓ OROSZ ELNÖKVÁLASZTÁST. ELJÁRÁS INDULT A GÖRÖG LABDARÚGÓ-BAJNOKSÁG FELFÜGGESZTÉSÉT OKOZÓ PAOK TULAJDONOSA ELLEN, STADIONBEZÁRÁSSAL BÜNTETHETIK A CSAPATOT. REUTERS-FELMÉRÉS: DONALD TRUMP BÜNTETÕVÁMJAI TÖBB KÁRT OKOZNAK AZ AMERIKAI GAZDASÁGNAK, MINT AMENNYI HASZNOT HOZNÁNAK. A SZLOVÁK RENDÕRSÉG ÕRIZETBE VETT 17 SZEMÉLYT A NEMRÉG MEGGYILKOLT ÚJSÁGÍRÓ, JÁN KUCIAK MIATT. CSEH LAP: A SZLOVÁKIAI KORMÁNYVÁLSÁGOT BUGÁR BÉLA KEZELTE A LEGJOBBAN, EZÉRT A MOST-HÍD ELNÖKE LENNE A LEGIDEÁLISABB KORMÁNYFÕ. SZKRIPAL-ÜGY - 23 OROSZ DIPLOMATÁT UTASÍT KI NAGY-BRITANNIA ÉS LEMONDJA SZERGEJ LAVROV OROSZ KÜLÜGYMINISZTER MEGHÍVÁSÁT IS. KREML SZÓVIVÕ: MOSZKVÁNAK NEM VOLT KÖZE A BRIT KÜLSÕ HÍRSZERZÉS VOLT OROSZ ÜGYNÖKE ELLEN ELKÖVETETT GYILKOSSÁGI KÍSÉRLETHEZ. 23 EZER EMBERT KELLETT EVAKUÁLNI AZ OLASZORSZÁGI FANO VÁROSÁBÓL EGY MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS BOMBA MIATT. EURÓPAI SZÁMVEVÕSZÉK: SEMMILYEN EREDMÉNYT NEM HOZTAK A TÖRÖKORSZÁGNAK NYÚJTOTT TÖBB MILLIÁRD EURÓS, UNIÓS ELÕCSATLAKOZÁSI TÁMOGATÁSOK. OROSZ BÉKÉLTETÕ KÖZPONT: TÖBB MINT HÁROMSZÁZ EMBER HAGYTA EL A SZÍRIAI LÁZADÓK KEZÉN LÉVÕ KELET-GÚTA TÉRSÉGÉT A HUMANITÁRIUS FOLYOSÓN. HÁROM TÖRÖK LÉGICSAPÁS ÉRTE SZÍRIÁBAN A MILICISTÁKAT AZ AFRÍNBA VEZETÕ ÚT MENTÉN, ÖT FEGYVERES MEGHALT. IRÁNI TISZTSÉGVISELÕ: TILLERSON LEVÁLTÁSA IS AZ ATOMEGYEZMÉNY FELMONDÁSA IRÁNYÁBA MUTAT. A FÜLÖP-SZIGETEKI ELNÖK FELMONDJA ORSZÁGA TAGSÁGÁT A NEMZETKÖZI BÜNTETÕBÍRÓSÁGBAN. ABE SINDZÓ JAPÁN MINISZTERELNÖK MEGHALLGATÁSÁN VISSZAUTASÍTOTTA, HOGY KÖZE LENNE EGY KÉTES FÖLDVÁSÁRLÁSI ÜGYLETHEZ. 76 ÉVES KORÁBAN ELHUNYT STEPHEN HAWKING BRIT ELMÉLETI FIZIKUS. HÁROM AUTÓ ÖSSZEÜTKÖZÖTT AZ M7-ESEN SZÉKESFEHÉRVÁRNÁL, A BALESETBEN EGY EMBER MEGHALT. ÁROKBA CSAPÓDOTT EGY AUTÓ AZ M3-AS AUTÓPÁLYÁN GÖRBEHÁZA KÖZELÉBEN, A SOFÕR ÉLETÉT VESZTETTE. HÁROM AUTÓ KARAMBOLOZOTT A XI. KERÜLETBEN, EGY EMBER A HELYSZÍNEN MEGHALT. A MEGISMÉTELT MÁSODFOKÚ ELJÁRÁSBAN IS BÛNÖSNEK TALÁLTÁK AHMED H.-T, 7 ÉVET KAPOTT. MUNKAGÉP VÁGOTT EL EGY GÁZVEZETÉKET A SZOLNOK MEGYEI TISZAGYENDÁN, A KÖZELBEN LÉVÕ ÓVODÁT ÉS ISKOLÁT KIÜRÍTETTÉK. ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT AUTÓ BUDAPESTEN, A FERIHEGYI REPÜLÕTÉRRE VEZETÕ ÚTON, KÉT EMBER MEGSÉRÜLT. TÛZ ÜTÖTT KI EGY SZOMBATHELYI LAKÓHÁZ EGYIK LAKÁSÁBAN, ÖT EMBERT FÜSTMÉRGEZÉS GYANÚJÁVAL KÓRHÁZBA SZÁLLÍTOTTAK.