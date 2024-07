Felvételi: Hol voltak a legmagasabbak a ponthatárok?

Nyilvánosságra hozták az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat szerdán este, amellyel eldőlt, hogy a több mint 120 ezer jelentkező közül az általános eljárásban hányan kerülnek be egyetemre, főiskolára. A most kihirdetett ponthatárok határozzák meg, hogy a jelentkező az általa megjelölt melyik képzésre kerül be. Mindenki csak egy helyre nyerhet felvételt, mégpedig az általa megjelölt jelentkezési helyek közül az első olyanra, amelynél a pontszáma eléri vagy meghaladja a megállapított ponthatárt. Az idei felvételizők egész ma estig izgulhattak, hogy sikerült-e elegendő pontot szerezniük ahhoz, hogy bekerüljenek a vágyott egyetemi, főiskolai szakra.

