Felvételen látható, ahogy Varjú Lászlót leteperik a biztonsági őrök

Ráült az egyik biztonsági őr Varjú Lászlóra, mikor még az MTVA épületéből próbálták kivezetni a DK-s politikust. A még december 17-én történt esetről a közmédia készített felvételt, amely most kiszivárgott és a 444 tette közzé. A videón az látszik, hogy a képviselőt a lábánál fogva és felemelve is próbálják kivonszolni az épületből, de végül a földön hagyják. Korábban több ellenzéki képviselő is feljelentést tett a biztonsági őrök fellépése miatt, de az MTVA is feljelentette a politikusokat, mert szerintük jogtalanul zavarták a munkát.