Felvételek bizonyítják, hogy Magyar Péter állítása hamis + videó

A letartóztatott Cs. Sándor aktív segítője volt a Tisza Pártnak, valamint rendezőként is támogatta Magyar Péter megmozdulásait a fővárosban is - erről számolt be a Célpont. A Tisza Párt elnöke a letartóztatás után azt állította: a férfi csak egy szimpatizáns.

A Célpont emlékeztet: felvételek bizonyítják, hogy Magyar Péter állítása hamis. A szolnoki országjáró eseményéről közzétett videón ugyanis már az első másodperctől kezdve jól látszik, hogy Cs. Sándor láthatósági mellényben szervező feliratú kártyával a nyakában kíséri Magyar Pétert hosszú perceken keresztül, egészen a színpadig.

Szolnok polgármestere is megjelenik a felvételeken. Győrfi Mihályt a Célpont stábja arról kérdezte: pontosan milyen kapcsolatban áll a letartóztatott férfival.

Nem Cs. Sándor volt az első, akit meggyanúsítottak valamivel Magyar Péter emberei közül. Még a kampány alatt derült ki, hogy Magyar Péter egyik fontos háttérembere S. Mária négy évet ült fegyházban, ugyanis bűntársaival egy piramisjáték-szerűen működő üzletben több mint 1200 embert károsítottak meg összesen 8 milliárd forint értékben.