Felvétel szivárgott ki: jön a Tisza-adó, ha hatalomra kerül Magyar Péter

A tiszás Tarr Zoltán, Magyar Péter alelnöke és Dálnoki Áron, a Tisza kiszivárgott adóprogramjának atyja és a párt gazdasági munkacsoportjának vezetője egy etyeki fórumukon gyakorlatilag bemondták, hogy adóemelésre, azaz többkulcsos adóra készülnek, de csak azért nem beszélnek erről, mert választási kampány van, viszont ha nyernek, akkor utána „mindent lehet”.

Dálnoki megszavaztatta a Tisza párt etyeki összejövetelén megjelenő híveit, majd boldogan állapította meg, hogy

a tiszások nyolcvan százaléka a többkulcsos adót támogatja.

Sőt: úgy fogalmazott, hogy csak „egy-két héja” szavazott az egykulcsos adóra.

