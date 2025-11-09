Felvértezve mehet Orbán Viktor Brüsszelbe + videó

Megosztás itt:

A kormányfő hangsúlyozta: a pénzügyi védőpajzs miatt bizonyos hazánkkal szemben alkalmazható brüsszeli eszközök kicsorbultak.

Orbán Viktor rámutatott:

habár a brüsszeli vitákat Magyarországnak kell megvívnia, a Donald Trumppal kötött megállapodás miatt a következő EU-csúcson sokkal jobb helyzetben ül majd tárgyalóasztalhoz.

A miniszterelnök mindemellett beszélt arról is, hogy több embert is meghívott a magyar fővárosba. Hozzátette, a budapesti békecsúcs is az ilyen látogatások közé tartozik, amely szerinte meg fog történni.