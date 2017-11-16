2017. november 16.,
csütörtök, Ödön napja

Felvenné megint a mellényt Vona Gábor?

Hír TV

2017. november 16., csütörtök 22:59, frissítve: csütörtök 23:30

A Spinoza házban megtartott beszélgetésen volt Rangos Katalin újságíró vendége a Jobbik pártelnöke.

Felvenné megint a mellényt Vona Gábor? – a 7. kerületi Spinoza házban megtartott beszélgetésen volt Rangos Katalin újságíró vendége a Jobbik pártelnöke. Vágatlanul közöljük a rendezvényen elhangzottakat.

 

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