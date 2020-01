Felülírhatja az alkotmány a strasbourgi ítéleteket

Nem tudja kifizetni Gyöngyöspata önkormányzata a több mint 82 milliós szegregációs kártérítést a 60 cigány származású diák családjának. Erről a térség kormánypárti országgyűlési képviselője beszélt. Horváth László elmondta: a városnak nincsen ennyi pénze. A bíróság által megítélt 100 millió forintnál többet is kész a kormány a gyöngyöspatai romák oktatására fordítani, ha elfogadják a képzésükre tett ajánlatot - jelentette ki a köznevelésért felelős államtitkár a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Titkolja Magyar György, hogy mennyit keresett a börtönbizniszen - ezt írja a Magyar Nemzet. A lap emlékeztet: a Soros-hálózathoz köthető radikális jogvédők által elindított 10 milliárd forintos kártérítési biznisz egyik haszonélvezője a Magyar György és Társai Ügyvédi Iroda lehetett. Kifogásolja a főpolgármester, hogy a kormány nem kért engedélyt az újrainduló Budapestinfó kapcsán - írta a Magyar Nemzet. A lap szerint Karácsony Gergely kijelentette: az ő hozzájárulása kell ahhoz, hogy a tájékoztatón a Budapest nevet használhassák. Nemcsak a Szeviép-ügyet de a Czeglédi-ügyet is az összeférhetetlenégi botrányba keveredett bírónő tárgyalja - írja a Pesti Srácok. Nóvé Ágnes ellen már fegyelmi eljárás folyik a Szeviép ügyben való szerepe miatt. Most kiderült családi építőipari cégükön keresztül beszállítója a Botka vezette önkormányzatnak is. Ez pedig a hatmilliárdos adócsalással vádolt Czeglédy ügyében felvetheti az összeférhetetlenségét. 14 év után ismét fizetőssé akarja tenni Baja balliberális vezetése a parkolást a város főterén. A területen több száz autónak van hely. Indoklásuk szerint, ha fizetnek az autósok a parkolásért, akkor a város zöldebb, levegősebb élhetőbb lesz. Bár az egészségügyi szakdolgozóknak sosem lehetünk elég hálásak, a béremelés megbecsülésük egyik legfontosabb eleme, amely tovább folytatódik - jelentette ki Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. Legyen bűncselekmény a hálapénz elfogadása - ezt szeretné elérni a Magyar Orvosi Kamara azt követően, hogy a magyar kormány a visegrádi négyek szintjére emeli a hazai orvos béreket - írja a Magyar Nemzet. Döntően etikai kérdés a hálapénz, ezért nem támogatja a kriminalizálását az egészségügyi államtitkár. Horváth Ildikó hangsúlyozta: 2013 óta érvényben vannak büntetőjogi szabályok, amelyek a vesztegetést büntetik, ezzel a betegek is élhetnek. A német ügyészséghez fordult Magyarország, mert Németországban feltehetően egy bevándorló megkéselt egy magyar férfit a Stuttgarttól nyugatra fekvő Schömbergben - közölte Menczer Tamás a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára Facebook oldalán. Ingyenes lehet a veszélyes hulladék kezelése - mondta a Hír Tv kérdésére a KDNP frakcióvezetője. Harrach Péter szerint a hulladékgazdálkodási jogszabályok módosítása még az idén a parlament elé kerülnek. A gazdaság legyen magyar, zöld és high tech - összegezte a kormány legfőbb gazdasági elképzeléseit Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter. A tavaly érkezett 101 nagyberuházás több mint 13 ezer munkahelyet teremt, és kiemelkedő helyezést biztosít Magyarország számára a globális beruházási rangsorban - közölte Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. A kormány célja a magyar vállalkozások megerősítése, ezt szolgálja a kis- és középvállalkozások stratégiája is - mondta Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára. A kisvállalati adó (kiva) amellett, hogy az Európai Unió egyik legversenyképesebb adófajtája, még a költségvetési bevételekre is jótékonyan hat - tájékoztatta Izer Norbert adóügyekért felelős államtitkár az MTI-t. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium közzétette a kormányzati honlapon a közelmúltban elfogadott energia- és klímapolitikai stratégiai dokumentumokat - tájékoztatott a szaktárca. Megötszöröződött a magyarországi nemzetiségek támogatása 2010 és 2020 között - jelentette ki Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. A Mi Hazánk Mozgalom kezdeményezni fogja az Országgyűlésben a trianoni békediktátum ratifikációjáról szóló 1921-es törvény hatályon kívül helyezését - közölte a párt elnöke. Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén megszavazta a Magyarország és Lengyelország ellen indított jogállamisági eljárással összefüggő, a két uniós tagállamot elmarasztaló állásfoglalási indítványát. Az EP állásfoglalásának elfogadása a bevándorláspárti erők „újabb nyomásgyakorlási akciója" Magyarországra, szoros együttműködésben a különböző Soros-szervezetek embereivel és szervezeteivel - jelentett ki Hidvéghi Balázs. Sikerrel zárult a V4-ek és Ausztria találkozója Prágában. Orbán Viktor miniszterelnök hangsúlyozta: sikerült azonosítani az együttműködés feltételeit olyan kérdésekben, mint a migráció, biztonság, határ-védelem, versenyképesség, klíma-védelem, és bővítés. Azonban a nukleáris energia kérdésében Ausztria továbbra sem szeretné, ha az atomenergia fejlesztését az Európai Unió pénzalapjaiból finanszíroznák. Sikerült Indiát mint "szuperhatalmat" érdekeltté tenni Magyarország sikerében, ez az egyik legnagyobb eredménye az elmúlt évek kétoldalú együttműködési és külkapcsolati építkezésének - mondta Szijjártó Péter az MTI-nek. A középfokú oktatásról szóló, az ukrán parlament által elfogadott új törvény segít javítani az Ukrajna és Magyarország közti kapcsolatokat - vélekedett Dmitro Kuleba európai integrációért felelős ukrán miniszterelnök-helyettes. Az ukrán rendőrség büntetőeljárást indított az amerikai kongresszus vizsgálata nyomán Marie Yovanovitch, az Egyesült Államok volt kijevi nagykövetének állítólagos megfigyelése kapcsán - közölte az ukrán belügyminisztérium. A lengyel szenátusban minap vitára bocsátott, a bíróságokról szóló törvénymódosítások elutasítását javasolta csütörtökön nyilvánosságra hozott jelentésében a 47 országot tömörítő Európa Tanács szakértői testülete, a Velencei Bizottság. Komolytalannak, a valódi jelentés paródiájának nevezte a Velencei Bizottság csütörtöki, a lengyel bíróságokról szóló törvénymódosítások elutasítását javasló állásfoglalását Zbigniew Ziobro lengyel igazságügyi miniszter. Újraindíthatók Washington és az Európai Unió kereskedelmi kapcsolatai - jelentette ki Phil Hogan, az Európai Unió (EU) kereskedelmi biztosa csütörtökön Washingtonban újságíróknak. Az amerikai szenátus elsöprő többséggel megszavazta csütörtökön az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada közötti új észak-amerikai kereskedelmi egyezményt. Megkezdődött a Donald Trump elnök elleni alkotmányos vádemelési eljárás az amerikai törvényhozás felsőházában. Az Egyesült Államokba eljutni akaró legalább száz hondurasi állampolgár lépett be illegálisan Guatemala területére, miután tömegesen megrohamozták a Guatemalával közös határt Honduras északnyugati részén. Guatemala megszakítja diplomáciai kapcsolatait Venezuelával - jelentette be Alejandro Giammattei államfő, miután tárgyalt Guatemalavárosban Luis Almagróval, az Amerikai Államok Szervezetének elnökével. A lett parlament határozatban ítélte el Oroszországot a második világháború történetével kapcsolatos kijelentései miatt. Ötpontos követeléscsomagot fogalmaztak meg Iránnal szemben londoni ülésükön azoknak az országoknak a külügyminiszterei, amelyeknek állampolgárai a múlt héten Teherán közelében lelőtt ukrán utasszállító repülőgépen utaztak. Iránban jelenleg nagyobb mennyiségben dúsítanak uránt, mint az atomprogramról 2015-ben kötött többhatalmi megállapodás előtt - közölte televíziós beszédében Haszan Róháni elnök. Hajlandó a tűzszünetre Halífa Haftar tábornok, a nemzetközileg elismert líbiai kormány legfőbb ellenfele - jelentette be a német külügyminiszter. Több mint ötszázan, többségében gyerekek vesztették életüket az északkelet-szíriai al-Hol menekülttáborában tavaly - írta az AFP francia hírügynökség egy helyi tisztségviselőre hivatkozva. Nyereségvágyból elkövetett emberölés miatt jogerősen húsz és tizennyolc év fegyházbüntetésre ítélte a Pécsi Ítélőtábla azt a két férfit, aki 2014-ben megölt és kirabolt egy vállalkozót Siófokon. Halálra gázolt egy autó egy 68 éves nőt Soroksáron, a Grassalkovich úton péntek reggel - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján. Jogerősen nyolc év börtönt kapott a hajléktalan társát baltával megölő férfi, a Debreceni Ítélőtábla határozatával helybenhagyta az első fokon eljáró Miskolci Törvényszék tavaly októberben kihirdetett ítéletét. A házigazda magyar válogatott 11:11-es döntetlent játszott a világbajnoki ezüstérmes spanyolokkal a Duna Arénában zajló vízilabda Európa-bajnokság férfi tornájának második fordulójában. Danyi Gábor és Elek Gábor irányítja a magyar női kézilabda-válogatottat március végéig - jelentette be a magyar szövetség. A címvédő Nyíregyháza 3:1-re győzött a Jászberény otthonában a női röplabda Magyar Kupa elődöntőjében, a párharc első mérkőzésén. Az alapszakaszgyőztes Csíkszereda otthon tartotta a három pontot a DEAC-cal szemben a jégkorong Erste Ligában.