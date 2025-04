Felújított kórházak, rövidülő várólisták: átalakulóban az egészségügy + videó

Megosztás itt:

A beszélgetésben szó volt arról, az államtitkár miért választotta az orvoslás helyett a politikát, illetve kiderült, hogy Takács Pétert egy Orbán Viktorral való találkozás is inspirálta fiatalkorában.

Több érdekes téma is szóba került G. Fodor Gábor podcastműsorában. Többek között szó volt az állami egészségügy helyzetéről, az elmúlt másfél évtized eredményeiről és az olyan megoldandó problémákról is, mint a várólisták vagy a kórházak légkondicionálása.

Az egészségügy helyzete

A műsorban G. Fodor Gábor kérdésére válaszolva Takács Péter elmondta, az egészségüggyel kapcsolatos közbeszéd negativitása alapvetően természetes, ugyanakkor az elmúlt évtizedek eredményei nem eléggé hangsúlyosan vannak kiemelve.

Amikor a külföldi kollégáimmal beszélek, rendszerint megkérdezem tőlük, hogy elegendő forrás áll-e a rendelkezésükre. A válasz pedig minden alkalommal a nem, ugyanis nincs annyi pénz, ami valójában elég lenne az egészségügyre. Mindig lehet újabb beruházásokat végrehajtani – emelte ki az államtitkár. Hozzátette, Magyarország egy kórházcentrikus szocialista típusú egészségügyi rendszerrel rendelkezik, amelyben a prevenciónak korábban szinte semmilyen helye nem volt.

Egy ciklus nem elég a prevencióval kapcsolatos programok végrehajtására. Vannak olyan programok, amelyet még az elődöm kezdett el, és én fejezek be – tette hozzá az államtitkár. Kiemelte, Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkárral közösen most sikerült megvalósítani egy olyan tervet, amelynek eredményeként a közoktatásban is hatékonyabbá válhat a megelőzés.

Az elmúlt 15 év három legnagyobb eredménye

G. Fodor Gábor kérdésére válaszolva, miszerint mi volt az elmúlt másfél évtized három legnagyobb eredménye, Takács Péter elmondta, az első a nem dohányzók védelméről szóló törvény, amely egy évtizeddel előzte meg a korát.

Vannak olyan európai országok, amelyek most azon gondolkoznak, hogy ki lehet-e tiltani a dohányzókat a kocsmákból. Nálunk ez már rég megvalósult – tette hozzá a politikus.

Takács másodikként a gyógyszertámogatási rendszert hozta fel, amelynek eredményeként a támogatott gyógyszerek körével minden terápia elérhetővé vált, mindeközben pedig nagyon szigorú standardokat alkalmaznak a gyógyszertámogatások körével kapcsolatban.

A harmadik eredmény pedig az egészségügy digitalizációja volt, amelynek eredményeként 3,5 millió egészségablak-felhasználó van már Magyarországon. Ezzel kapcsolatban Takács Péter egy példán keresztül bemutatta, Németországban a mai napig nincs a magyarhoz hasonló online időpontfoglaló rendszer.

Szintén hatalmas eredményként értékelte Takács Péter a hálapénz eltörlését. „Bolsi taktika, hogy a társadalom felsőbb osztályait zülleszd le, vele együtt pedig lezüllik a teljes társadalom. Na ez történt a rendszerváltás előtt, amikor egy borravalós szakmát csináltak az orvoslásból” – jelentette ki a politikus. Hozzátette, a hálapénz kivezetése évente 360 milliárd forintba kerül, ugyanis bérrendezés kellett hozzá.

Továbbra is vannak problémák

Volt még olyan nagyon rossz állapotú kórház, amely a műszaki üzemeltetésre a társadalombiztosítótól származó bevételeinek a 16 százalékát fordította. Ehhez képest egy teljesen felújított kórházban ez a költség mindössze három százalék – emelte ki Takács Péter. Hozzátette, ezt a különbséget nyilvánvalóan nem tudták kigazdálkodni. Éppen ezért hozták létre az Országos Kórházi Főigazgatóságot, amelynek feladata a források és a feladatok egyenletes, hatékony elosztása.

Az adásban szóba került a légkondicionálatlan kórházak helyzete. A politikus kiemelte, az elmúlt években a kormány több tíz milliárdos légkondicionálási programot hajtott végre. Ugyanakkor Takács Péter szerint a gondolkodást is meg kell változtatni abba az irányba, hogy egy ekkora rendszerben előfordulhatnak a hibák.

A várólistákkal kapcsolatban Takács Péter elmondta, korábban a tervezett várakozási időt tették közzé, amely nem fedte a valóságot. „Fontos megnézni az OECD-országok átlagát. A statisztikák szerint nem állunk olyan rosszul, mint amennyire azt sokan állítják” – jelentette ki az államtitkár.

Meddőségi kezelés

Az egyik legnagyobb eredményünk, hogy modernizáltuk a magyar meddőségi kezelést. Körülbelül kétszer annyi gyermek születik a meddőségi centrumoknak köszönhetően a reformok óta – emelte ki Takács Péter. Hozzátette, a petesejtekkel kapcsolatban továbbra is van feladat, a jövő héten indul egy társadalmi egyeztetés a kérdéssel kapcsolatban.

Ne kelljen már Brnóba mennie azoknak a fiatal pároknak, akik petesejtdonort szeretnének találni – jelentette ki az államtitkár.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: Magyar Nemzet