Felújítás miatt csaknem egy hónapra lezárják a Keleti pályaudvart + videó
Megosztás itt:
2025. augusztus 13., szerda 19:50
| Hír TV
A munkálatok augusztus 25-től szeptember 20-ig tartanak majd. A MÁV vezérigazgatója elmondta: nincs jó pillanat Magyarország legforgalmasabb vasúti csomópontjának lezárására, de úgy választották ki az időpontot, hogy az a legkevesebb utasnak okozzon gondot.
Ma délelőtt került ki Demjén Ferenc Facebook-oldalára egy bejegyzés, miszerint az ikonikus énekes, dalszerző otthonában felső combtörést szenvedett, egy véletlen baleset következtében. A Borsnak azt is sikerült kiderítenie, hogy hogy történt az ijesztő eset.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Gulyás Gergely elmondta: sokkal könnyebben tudnak elhelyezkedni a fiatalok és jobb fizetésekhez is juthatnak mint korábban. Szó volt az édesanyák SZJA mentességéről és az árrésszabályozásról is a Harcosok Órájában.
Az őszi búza idei hozama 5 és fél tonna hektáronként, amely az elmúlt öt évhez képest csaknem 2 százalékkal magasabb. Területenként eltérést mutattak a számok, Nógrád vármegyében is különféleképpen látják a gazdák nyári szezont.