Féltek a tatabányai étterem dolgozói Magyar Péter híveinek őrjöngése miatt + videó

Szeretnék szólni a Turul kávéházban, hogy érkezünk - Magyar Péter a péntek esti tatabányai kampányrendezvény végén azzal vádolta az éttermet, hogy kidobták onnan a párt szimpatizánsait.

- nyilatkozta Híradónknak a tatabányai étteremnek és kávézónak a tulajdonosa, ahol pénteken este Magyar Péter hívei őrjöngtek.

Boczonádi János szerint annyi történt, hogy péntek estére a teraszon minden asztaluk foglalt volt, így nem tudtak helyet adni a baloldali politikus követőinek, akik ezen felháborodtak.