Felszólították Magyar Pétert, hogy hagyja abba az újságírók sértegetését + videó

Felszólította a Magyar Nemzeti Médiaszövetség Magyar Pétert, hogy fejezze be az újságírók sértegetését. A szövetség hivatalos közleményt adott ki, amelyben azt írják: a Tisza párt elnökének rendezvényein rendszeresen előfordul az újságírókkal szembeni, gátlástalan fellépés, ez a jelenség pedig elfogad-hatatlan.
Oroszország destabilizációs és konfrontációs tényező Európában és a világon, s az marad a közeljövőben is - jelentette ki Mark Rutte, a NATO főtitkára csütörtökön a prágai védelmi csúcstalálkozón elmondott beszédében.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.