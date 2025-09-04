Keresés

Felszólították Magyar Pétert, hogy hagyja abba az újságírók sértegetését + videó

2025. szeptember 04., csütörtök 12:25 | HírTV
Magyar Péter sértegetés

Felszólította a Magyar Nemzeti Médiaszövetség Magyar Pétert, hogy fejezze be az újságírók sértegetését. A szövetség hivatalos közleményt adott ki, amelyben azt írják: a Tisza párt elnökének rendezvényein rendszeresen előfordul az újságírókkal szembeni, gátlástalan fellépés, ez a jelenség pedig elfogad-hatatlan.

  Felszólították Magyar Pétert, hogy hagyja abba az újságírók sértegetését + videó

Célpont - Magyar Péter luxusnyaralása: Kenutúra, kvadozás, sétarepülés, de vajon ki fizeti a Tisza-vezér vakációs számláját? + videó

Sokk a színházi világban: életveszélyben a fiatal magyar színésznő

Tragédia Lisszabonban: ezért siklott ki a 140 éves siklóvasút

NATO-főtitkár: Oroszország destabilizációs tényező

NATO-főtitkár: Oroszország destabilizációs tényező

 Oroszország destabilizációs és konfrontációs tényező Európában és a világon, s az marad a közeljövőben is - jelentette ki Mark Rutte, a NATO főtitkára csütörtökön a prágai védelmi csúcstalálkozón elmondott beszédében.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

