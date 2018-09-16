2018. szeptember 16.,
vasárnap, Edit napja

Felszentelték a Dorogi Református Egyházközség új gyülekezeti házát

Hír TV

2018. szeptember 16., vasárnap 16:01

Az imaházat magánadományokból valamint egyházi és az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával építették fel.

Az ünnepi istentiszteleten Steinbach József püspök arról beszélt, hogy az imaház annak is a jelképe, hogy a csaknem száz éves gyülekezet fenn tud maradni.

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