Felszabadítanák a közmédiát

TÖBB TÍZEZER EMBER TÜNTETETT BUDAPESTEN A DEMOKRÁCIÁÉRT ÉS A SAJTÓSZABADSÁGÉRT. A TÖMEG A KOSSUTH TÉRRÕL VONULT ÁT A SZABAD SAJTÓ ÚTJÁRA, AHOL BESZÉDEKET MONDTAK. MÁRKI-ZAY PÉTER: CSAK A TELJES NEMZET ÖSSZEFOGÁSÁVAL VAN ESÉLYÜNK LEVÁLTANI A KORMÁNYT. UNYATYINSZKY GYÖRGY: A KORMÁNY ANNAK KÖSZÖNHETI A SIKERÉT, HOGY MEGOSZTJA ÉS FÉLELEMBEN TARTJA A MAGYAROKAT. HOMONNAY GERGELY: LÉTRE KELL HOZNI EGY FÜGGETLEN TESTÜLETET, AMELY ELLENÕRZI A KÖZMÉDIA MÛKÖDÉSÉT, MERT AZ MTVA NEM ASSZISZTÁLHAT A KORMÁNYNAK. GULYÁS BALÁZS: A FIDESZ NEM TUD KORMÁNYOZNI, MERT MINDIG CSAK ELLENSÉGEKET KERES. MÓRA VERONIKA: MINDENKINEK FELADATA, HOGY CSATLAKOZZON CIVILEKHEZ, LEGYEN ÖNKÉNTES, VAGY HOZZA LÉTRE A SAJÁT CIVIL SZERVEZÕDÉSÉT. GYETVAI VIKTOR: HA EGYMÁSÉRT KI TUDUNK ÁLLNI, AKKOR LESZ MÉG MAGYARORSZÁG, AKKOR VAN REMÉNY. A TÜNTETÉS SZERVEZÕJE A PARLAMENT ALAKULÓ ÜLÉSÉRE, MÁJUS 8-RA HIRDETTE MEG A KÖVETKEZÕ TÜNTETÉST. JOBBIK: TÖBB TÍZEZER SZAVAZATOT ÉRINTETTEK A VÁLASZTÁSON A RENDSZERSZINTÛ VISSZAÉLÉSEK. A JOBBIK TÖBB MINT TÍZEZER BEJEGYZETT FIKTÍV SZABOLCSI LAKCÍM MIATT TETT FELJELENTÉST ALFAHÍR. TRÜKKÖZÉSSEL LESZ A PÁRBESZÉDNEK ÖNÁLLÓ FRAKCIÓJA, MIUTÁN BURÁNY SÁNDOR ÉS BÕSZ ANETT IS ÁTÜL. VISSZAKÜLDTE A JOBBIK, A DK ÉS A PÁRBESZÉD INTÉZKEDÉSI TERVÉT AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK. CENZÚRÁNAK TARTJA ALFÖLDI RÓBERT, HOGY LETILTOTTÁK EGYIK DARABJÁT PÉCSETT. A LETILTOTT ELÕADÁST VÉGÜL SZIGETVÁRON TARTJÁK MEG, UGYANAZON A NAPON. MENEKÜLTEKET FOGADOTT BE A SZOMBATHELYI EGYHÁZMEGYE NYUGAT.HU. SPORTKÖZPONT ÉPÜL BUDAPESTEN A HÕS UTCAI GETTÓ HELYÉN NÉPSZAVA. KSH: 25100-AN VÁNDOROLTAK KI TAVALY MAGYARORSZÁGRÓL NYUGAT-EURÓPÁBA BLIKK.HU. TRUMP MEGHÍVTA A FEHÉR HÁZBA VLAGYIMIR PUTYIN OROSZ ÁLLAMFÕT. AZ AMERIKAI DEMOKRATA PÁRT BEPERLI DONALD TRUMP ELNÖKVÁLASZTÁSI KAMPÁNYCSAPATÁT, A WIKILEAKSET ÉS OROSZORSZÁGOT IS. A PÁRT SZERINT ENNEK A 3 CSOPORTNAK AZ ADATLOPÁSAI ÉS SZIVÁROGTATÁSAI VEZETTEK ODA, HOGY A DEMOKRATÁK ELVESZTETTÉK A 2016-OS VÁLASZTÁST. ELÕSZÖR NEVEZETT KI A PÁPA NÕI TANÁCSADÓKAT A HITTANI KONGREGÁCIÓBA. VILÁGHÁBORÚS BOMBÁT TALÁLTAK A FELVIDÉKI PÁRKÁNY LAKÓTELEPÉNEK EGYIK UTCÁJÁBAN, A LAKÓKAT EVAKUÁLTÁK. NEONÁCI FESZTIVÁLT TARTOTTAK A NÉMETORSZÁGI OSTRITZBAN, AHOL HITLER SZÜLINAPJÁRA IS MEGEMLÉKEZTEK. AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK A BÉRCSÖKKENTÉS, A VASUTASOK A ROSSZ MUNKAKÖRÜLMÉNYEK MIATT TÜNTETTEK ROMÁNIÁBAN - HRPORTAL.HU. NAGY TÖBBSÉGGEL JÓVÁHAGYTA AZ ELÕREHOZOTT VÁLASZTÁSOKRA VONATKOZÓ INDÍTVÁNYT A TÖRÖK PARLAMENT. 28 ÉVESEN MEGHALT AVICII VILÁGHÍRÛ SVÉD DJ, AKIRE HOLTAN TALÁLTAK RÁ OMÁN FÕVÁROSÁBAN. AZ OMÁNI RENDÕRSÉG SZERINT NEM MERÜLT FEL BÛNESET GYANÚJA AVICII HALÁLA ÜGYÉBEN. EGYELÕRE TÜNETMENTES AZ A LABORATÓRIUMI TUDÓS, AKI EBOLA MIATT ELKÜLÖNÍTÕBE KERÜLT BUDAPESTEN. AUTÓ GÁZOLT EL KERÉKPÁROST MAGYARGÉC KÜLTERÜLETÉN, A FÉRFI A HELYSZÍNEN MEGHALT. VRANIK ROLAND RENDEZÉSE, AZ ÁLLAMPOLGÁR NYERTE A LEGJOBB JÁTÉKFILMNEK JÁRÓ DÍJAT SZKOPJÉBAN, A FILOZOFIKUS FILMEK FESZTIVÁLJÁN. FARKASOKAT ÉS HIÚZT IS RÖGZÍTETTEK AZ AGGTELEKI NEMZETI PARK KAMERACSAPDÁI A KÖZELMÚLTBAN. 50 KILÓ MARIHUÁNÁT PRÓBÁLT KICSEMPÉSZNI EGY SZERB FÉRFI RAJKÁNÁL.