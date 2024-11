Félrevezetőnek nevezte a saját felmérési eredményeit Hann Endre, a Medián ügyvezetője

Megosztás itt:

Azt is elárulta, hogy azok a kutatások, amelyek az elmúlt hetekben Magyar Péterék előretörését vizionálták, a közvélemény befolyásolására alkalmasak.

Hann Endre előbb arról beszélt, hogy nem Magyar Péterék erősödtek, hanem a Fidesz gyengült, de a kormánypárti szavazók nem „áramlottak át” a Tiszához,

supán elbizonytalanodtak. A Medián vezetője aztán konkrétan lenullázta a saját felmérésük hitelességét, amikor azt fejtegette, hogy a Fidesz látszólagos gyengülése az elmúlt másfél évtizedben mindig abban mutatkozott meg, hogy valamivel kevesebb volt a biztos szavazójuk.

Majd így folytatta:

Most is kevesebb, ezért van olyan nagy különbség a választani tudó biztos szavazók körében. Ugye ezt emelik ki a hírek, ezt a 11 százalékos különbséget, ami azért egy kicsit félrevezető, mert egy kisebb mintarészre vonatkozik, ezért nagyobb a hibahatára is.

Hann Endre lényegében azt is elismerte, hogy a kutatások manipulálni tudják a közvéleményt, a választók pártpreferenciáját.

Magyar Nemzet