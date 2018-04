Felpörgött a budapesti Fidesz-kampány

Szoptatópad átadásával és belvárosi zenés haknival kampányolnak a Fidesz jelöltjei Budapesten. A fővárosban szocialista képviselőjelölt nő meztelen képes karikatúrái is megjelentek.

A kampány talán legváratlanabb eseményével igyekezett meggyőzni a választókat a Fidesz belvárosi jelöltje. Hollik István néhány édesanya társaságában szoptatópadot adott át egy V. kerületi játszótéren.

„Remélem, hogy lesz több is. Az a szerencse, hogy más belvárosi játszótereken, például az Olimpia parkban ha nem is ilyen, de van szoptatásra alkalmas hely, oda nem kell. De a Belvárosban híján vagyunk az ilyen baba-mama padoknak. Úgy gondolom, hogy a következő időszak be fogja bizonyítani, hogy ez fontos és praktikus segítség az édesanyáknak” – mondta a KDNP-s politikus.

Az Erzsébetvárosban induló Bajkai István már a nemzetközi romanapon is bizonyította zenei tehetségét, a választás előtti napra pedig újabb koncerttel készül. Vagyis Fásy Ádám műsora, a Zeneexpressz készül aznapra tavaszköszöntő sztárparádéval. És bár hivatalosan nem nevezik kampányrendezvénynek, a plakátokon a zongorázó fideszes jelölttel hirdetik az eseményt.

Szintén a választás hetére időzítette saját kampányeseményét a bicskei jelölt. Tessely Zoltán Bicske és Mány polgármesterével és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei igazgatójával megerősítve adott át egy még el nem készült útszakaszt.

„A mostani sajtótájékoztatónk témája ez a Bicske és Zsámbék közötti szakasz, ezen még nem történt meg a felújítás” – mondta Molnár István, a Magyar Közút megyei igazgatója.

A kevesebb mint nyolc kilométer hosszú útszakasz felújítása augusztus végére készülhet el több mint egymilliárd forint állami forrásból. Bicske határából nézve égetőbb problémának tűnhet az M1-es autópálya javítása. A sztráda botrányos állapota miatt hetek óta kilométeres a torlódás, sokan inkább kerülőutat választanak.

„Ez bennünket érint, ugyanakkor én polgármesteri emlékeimből is tudom mondani, hogy az emberek örülnek egy új beruházásnak. Tehát hogyha azt látják, hogy ezek a torlódások nem baleset miatt, hanem amiatt vannak, mert végre jobb állapotba kerül az M1-esnek ez a szakasza, akkor azért egy kicsit türelmesebbek” – fogalmazott a fidesz–KDNP-s képviselőjelölt.

A kampány hajrájában eddig is minden lehetőséget megragadtak a Fidesz politikusai a szereplésre. Simonka György pólókat, László Tamás tollat és narancsot osztogatott, a miniszterelnök pedig egy óvodában tett rögtönzött látogatást, de ez az akciója még a Nemzeti Választási Bizottságnak is szemet szúrt. A testületnél köthet ki az az MSZP-t lejárató kamuplakát is, amelyen a szocialisták budapesti elnöke, Kunhalmi Ágnes látható, meztelenül.