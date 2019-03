Felpofozná a fideszes Böröcz Lászlót a jobbikos politikus

ORBÁN VIKTOR LEVELET ÍRT A FIDESZ KIZÁRÁSÁT SZORGALMAZÓ NÉPPÁRTI TAGSZERVEZETEKNEK. A LEVÉLBEN A FIDESZ ELNÖKE BOCSÁNATOT KÉR "A TÁMADÓ NYELVEZETÉRT", DE FENNTARTJA POLITIKAI ÁLLÁSPONTJÁT - ÉRTESÜLT A REUTERS. KOVÁCS ZOLTÁN: NEM KÖTÜNK KOMPROMISSZUMOT A MIGRÁCIÓ ÜGYÉBEN, ILLETVE AZ EURÓPAI KERESZTÉNY KULTÚRA MEGVÉDÉSÉNEK KÉRDÉSÉBEN. DK: ORBÁN HOZZA NYILVÁNOSSÁGRA A NÉPPÁRTI POLITIKUSOKNAK ÍRT LEVELÉT! BENKÕ TIBOR: A MAGYAR EMBER SOHA NEM AKARTA FELADNI FÜGGETLENSÉGÉT - EMELTE KI A HONVÉDELMI MINISZTER A MÁRCIUS 15-E ALKALMÁBÓL RENDEZETT ÜNNEPSÉGÉN CSÜTÖRTÖKÖN. AZ 1848-49-ES ESEMÉNYEK 12 PONTJA MA IS ÉRVÉNYES - JELENTETTE KI TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTER CSÜTÖRTÖKÖN BUDAPESTEN. TARLÓS ISTVÁN: A MÉDIÁNAK TÁJÉKOZTATNIA KELL MANIPULÁCIÓ HELYETT MONDTA A FÕPOLGÁRMESTER A SZABAD SAJTÓ NAPJÁN. PALKOVICS LÁSZLÓ INNOVÁCIÓS MINISZTER: OSZTRÁK MINTÁRA A KAMARÁK ÉS VÁLLALATOK KEZDEMÉNYEZÉSÉRE FEJLESZTI A KORMÁNY A SZAKKÉPZÉST MAGYARORSZÁGON. MKKSZ: ORSZÁGSZERTE 7500 KÖZTISZTVISELÕ SZTRÁJKOL MA. FELVONULÁST SZERVEZ MÁJUS 1-JÉRE AZ MKKSZ - JELENTETTE BE A SZAKSZERVEZET ELNÖKE. A JOBBIK IS PUZSÉR RÓBERTET TÁMOGATJA A FÕPOLGÁRMESTER-VÁLASZTÁSON. NVI: MÁRCIUS 19-IG KÉRHETNEK BRAILLE-ÍRÁSOS ÉRTESÍTÕT AZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSRÓL A LÁTÁSSÉRÜLTEK. AZ NVB EGYHANGÚ DÖNTÉSSEL NYILVÁNTARTÁSBA VETTE AZ EP-VÁLASZTÁSRA AZ LMP-T, AZ EGYENLÕSÉG ROMA PÁRTOT ÉS A DEMOKRATÁK PÁRTJÁT. MÁRCIUS 31-ÉN KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL TÁVOZIK A MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓJA, BERNÁTH TAMÁS. MEGERÕSÍTETT SZOLGÁLATOT RENDELT EL A MÁRCIUS 15-I HOSSZÚ HÉTVÉGÉRE A MEGNÖVEKEDÕ UTASFORGALOM MIATT A BUDAPEST AIPORT. EGYELÕRE NEMET MONDTAK A BRIT KÉPVISELÕK A BREXIT ELHALASZTÁSÁRA A BRIT ALSÓHÁZBAN. A BRIT PARLAMENT TÖBBSÉGE EDDIG NEMET MONDOTT AZ ÚJ NÉPSZAVAZÁS ÉS A KILÉPÉS JÚNIUS 30-IG SZÓLÓ ELHALASZTÁSÁNAK LEHETÕSÉGÉRE IS. VÁMMENTES LESZ A BRIT IMPORT ZÖME AKKOR IS, HA NAGY-BRITANNIA MEGÁLLAPODÁS NÉLKÜL LÉP KI AZ UNIÓBÓL JELENTETTE BE A BRIT KORMÁNY. DONALD TUSK: NYITOTTNAK KELL LENNI A KIVÁLÁSI HATÁRIDÕ HOSSZÚ KITERJESZTÉSÉRE. NATO-FÕTITKÁR: A BREXIT NEM VÁLTOZTAT A NATO ÉS NAGY-BRITANNIA KAPCSOLATÁN. SZIJJÁRTÓ PÉTER: MINT 1848-BAN, MA IS EGYÜTT KELL MEGVÉDENÜNK SZABADSÁGUNKAT MONDTA A KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTER MAROSVÁSÁRHELYEN. ÚJABB PÁLYÁK, AKADÉMIÁK, CSARNOKOK FOGNAK ÉPÜLNI A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN A HATÁRON TÚLI TERÜLETEKEN IS - MONDTA SZIJJÁRTÓ PÉTER NYÁRÁDSZEREDÁBAN. A CD&V ELNÖKE ELFOGADJA ORBÁN VIKTOR BOCSÁNATKÉRÉSÉT, DE TOVÁBBRA IS A FIDESZ KIZÁRÁSÁT TÁMOGATJA. AZ ELLENZÉKI SZLOVÉN DEMOKRATA PÁRT KILÉP AZ EURÓPAI NÉPPÁRTBÓL, HA KIZÁRJA A FIDESZT A SORAIBÓL. AZBEJ TRISTAN ÁLLAMTITKÁR: A SZÍRIAI EMBEREK HELYBEN MARADÁSÉT ÉS VISSZATÉRÉSÉT KELL LEHETÕVÉ TENNI. SZLOVÁKIA TÖRTÉNETÉBEN ÖTÖDSZÖR TARTANAK KÖZVETLEN ÁLLAMFÕVÁLASZTÁST SZOMBATON. AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN SEM SZÁLLHATNAK FEL A BOEING REPÜLÕGÉPGYÁR "737-ES MAX" TÍPUSÚ GÉPEI JELENTETTE BE DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK. NAGYSZABÁSÚ FELSÕOKTATÁSI KORRUPCIÓS ÜGYET VIZSGÁL AZ AMERIKAI ÜGYÉSZSÉG. A VÁD SZERINT GAZDAG AMERIKAI SZÜLÕK KÖZTÜK HÍRESSÉGEK KENÕPÉNZT FIZETTEK ELITEGYETEMEKNEK, HOGY GYERMEKEIKET FELVEGYÉK. HAT ÉV BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLTÉK GYERMEKMOLESZTÁLÁS MIATT A VATIKÁN EGYKORI KINCSTÁRNOKÁT, GEORGE PELLT AUSZTRÁLIÁBAN. FELROBBANT EGY GÁZVEZETÉK IRÁN DÉLNYUGATI RÉSZÉN CSÜTÖRTÖKÖN, LEGKEVESEBB ÖT EMBER MEGHALT. ÕRIZETBE VETTEK KÉT FÉRFIT GEORGIÁBAN, MERT RADIOAKTÍV URÁN IZOTÓPOT AKARTAK ELADNI. FELROBBANT KÉT OLAJTARTÁLY VENEZUELÁBAN AZ ORINOCO OLAJMEZÕN - JELENTETTÉK BE A HATÓSÁGOK. LEGKEVESEBB TÍZ EMBER MEGHALT EGY BRAZIL ÁLLAMI ISKOLÁBAN, AMIKOR KÉT CSUKLYÁT VISELÕ TIZENÉVES TÜZET NYITOTT. ÖSSZEOMLOTT EGY HÁROMEMELETES ISKOLA NIGÉRIÁBAN, SOKAN A ROMOK ALATT REKEDHETTEK. NÉMETORSZÁGBAN HALÁLRA GÁZOLT A VONAT EGY NÕT, MIKÖZBEN A KUTYÁJÁT PRÓBÁLTA KIMENTENI - DPA NÉMET HÍRÜGYNÖKSÉG. FELBORULT EGY KOCSI AZ M85-ÖS AUTÓÚTON IKRÉNYNÉL, A SOFÕR MEGSÉRÜLT. FELÚJÍTÁS MIATT HÉTFÕTÕL LEZÁRJÁK A FEHÉRVÁRI UTAT A VÁROSKÖZPONT FELÉ. MAGYAR KÖZÚT: FOLYTATÓDIK AZ M1-ES AUTÓPÁLYA FELÚJÍTÁSA 43 KM-NYI SZAKASZON, TATABÁNYA TÉRSÉGÉBEN. FÕVÁROSI FÕÜGYÉSZSÉG: BUDAPESTEN ÉS KECSKEMÉTEN EGYSZERRE FOGTAK EL KORRUPCIÓVAL GYANÚSÍTHATÓ EMBEREKET A NYOMOZÓ ÜGYÉSZEK, A TEK, ÉS A VÉDELMI SZOLGÁLAT NYOMOZÓI.