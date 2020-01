Feloszlatta magát a békéscsabai Jobbik

Fölényesen győzött a Fidesz-KDNP jelöltje Győrben - közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hollik István a nagyobbik kormánypárt nevében gratulált Győr új polgármesterének és köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek az időközi polgármester-választáson, és szavazatukkal Dézsi Csaba Andrást és vele Győr fejlődését támogatták. A Fidesz szerint Karácsony Gergely durván korlátozná a fővárosi képviselők demokratikus jogait. Láng Zsolt frakcióvezető a Fővárosi Közgyűlés szervezeti és működési szabályzata módosításának visszavonására szólította fel a főpolgármestert. Ma már egyre világosabb, hogy Botka Lászlóék korrupciója behálózza a szegedi önkormányzatot és a szegedi bíróságot is - mondta Budai Gyula, a Fidesz országgyűlési képviselője. A Mi Hazánk Mozgalom szerint a kormánynak fel kellene mondania a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága magyarországi joghatóságát - jelentette ki Novák Előd, a párt alelnöke. Az elmúlt tíz évben legalább nyolc nagy horderejű gazdaságélénkítő, köztehercsökkentő intézkedéssorozatot indított a kormány, amelyeket hamarosan újabb követi - mondta Tállai András. A Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára hangsúlyozta: ameddig nem Gyurcsányék vannak hatalmon, megszorításokról - például általános ingatlanadóról - szó sem lehet. Magyarországon 2010 és 2019 között a családi adókedvezményt is figyelembe véve a nettó keresetek 87 százalékkal emelkedtek - mondta Bodó Sándor, az ITM foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. Először 2021 végén, 2022 elején jöhet gáz a Török Áramlat nevű gázvezetéken keresztül Magyarországra - mondta Kaderják Péter, az ITM energiaügyekért és klímapolitikáért felelős államtitkára. Eljött a keresztény-konzervatív zöldpolitika ideje, Európának olyan klímapolitikát kell folytatnia, amely nem a legszegényebb országokra terheli a klímasemleges átállás költségeit - közölte Varga Judit igazságügy-miniszter a Politico című portálon. Orbán Viktor miniszterelnök házastársával, Lévai Anikóval megkoszorúzta a néhai lengyel elnök, Lech Kaczynski és felesége, Maria síremlékét Krakkóban. Ma a holokauszt hatmillió áldozata előtt hajtanak fejet világszerte. Az ENSZ Közgyűlése 2005-ben nyilvánította január 27-ét a holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapjává annak emlékére, hogy az auschwitzi haláltábor 1945. január 27-én szabadult fel. Izrael népe emlékezetben tartja, hogy a lengyel nemzet a második világháború áldozata - jelentette ki Reuven Rivlin izraeli elnök a lengyelországi Oswiecimben, ahol Andrzej Duda lengyel elnökkel tárgyalt. Magabiztos győzelmet arattak a dél-olaszországi Calabriában a bevándorlásellenes erők. A Matteo Salvini vezette jobbközép pártszövetség jelöltje, Jole Santelli a szavazatok 56 százalékát szerezte meg. Az északi Emilia-Romagnában a balközép jelölt, Stefano Bonaccini vezet 50 százalékkal. Második helyen a jobbközép Lucia Borgonzoni áll 45 százalékkal. Marjan Sarec, a balközép szlovén koalíciós kormány miniszterelnöke bejelentette lemondását, és új választások kiírását kezdeményezte. A német kormány arra törekszik, hogy az európai uniós tagállamok vezetői a következő tanácskozásukon megállapodásra jussanak a csatlakozási tárgyalások megindításáról Albániával és Észak-Macedóniával - mondta Angela Merkel német kancellár. Az európai mézpolitika tarthatatlan, hiszen nem nyújt elegendő védelmet a laboratóriumi körülmények között létrehozott műmézekkel szemben, ezzel teljesen tönkreteszi az európai mézpiacot és a méztermelőket - közölte Nagy István agrárminiszter Brüsszelben. Az Egyesült Államok a közeljövőben várhatóan nem törli el a vízumkötelezettséget a román állampolgárokkal szemben - derült ki Adrian Zuckerman, az Egyesült Államok bukaresti nagykövetének nyilatkozatából. Zsidók megölésére és a zsidó telepek elleni támadásokra buzdított az Iszlám Állam terrorszervezet vezetője, Abu Hamza al-Kurajsi a Telegram üzenetküldő felületen nyilvánosságra hozott hangfelvételében. Újabb tüntetések voltak Irakban. Bagdadban a rendőrség agyonlőtt egy demonstrálót - adták hírül szemtanúk, továbbá kórházi és biztonsági források. Letartóztattak Pakisztánban egy jogvédő aktivistát, aki rendszeresen azzal vádolja a hadsereget, hogy kapcsolatban áll iszlamista szélsőségesekkel - közölte az aktivista családja. Egyre gyorsabb ütemben terjed Kínában a tüdőgyulladással járó koronavírus. A kórokozó ráadásul már a lappangási időszakban is fertőző. A távol-keleti országban hivatalosan 80-an haltak meg a járványban, és ezrek fertőződtek meg. A koronavírus okozta járvány terjedése miatt Dél-Korea eggyel magasabb szintre emelte az egészségügyi készültség szintjét, míg Mongólia lezárta Kínával szomszédos határátkelőit. Az új koronavírushoz köthető átlagos halálozási ráta nem magas, de meg kell akadályozni, hogy a helyzet kicsússzon az ellenőrzés alól - jelentette ki Anna Popova, az orosz fogyasztóvédelmi felügyelet igazgatója. Kicsúszott a repülőtéri leszállópályáról és egy utcán állt meg Iránban egy utasszállító repülőgép 150 emberrel a fedélzetén. Lezuhant egy utasszállító repülőgép Afganisztánban, de a részletek tisztázatlanok. Cáfolta az Ariana afgán állami légitársaság, hogy lezuhant egyik utasszállító repülőgépe Afganisztánban. Lezuhant egy katonai helikopter a közép-dalmáciai Sibenikhez közeli Zlarin-sziget mellett - a balesetben legalább egy ember meghalt. Negyvenegy ott élő madarat pusztítottak el a hétvégén a madárinfluenza megjelenése miatt a szlovákiai Bajmóc állatkertjében, és a létesítményt lezárták a látogatók elől - jelentette a TASR szlovák hírügynökség. 124 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig - tájékoztat az Országos Rendőr-főkapitányság. A vádlottak többsége tagadta bűnösségét a Fővárosi Ítélőtábla katonai tanácsa előtt abban a másodfokú büntetőperben, amelyben összesen tizenhét embert, köztük három tábornokot vádoltak meg vesztegetéssel. 21 év után újra Európa-bajnok a magyar vízilabda-válogatott. Märcz Tamás együttese a döntőben drámai csatában, ötméteresek után 14:13-ra győzte le a világbajnoki ezüstérmes spanyol csapatot a Duna Arénában. Hosszú Katinka aranyéremmel zárta az európai szövetség által életre hívott úszó Európa Kupa-sorozat nyitóállomását, Luxembourgban. A 2018/19-es idényben az olasz Davide Lanzafamét választották meg a legjobb mezőnyjátékosnak az OTP Bank Ligában, a Hivatásos Labdarúgók Szervezetének szavazásán. Helikopter-balesetben életét vesztette Kobe Bryant kétszeres olimpiai bajnok, visszavonult amerikai kosárlabdázó.