Felmentették a kémper vádlottjait

A KORMÁNY MA NYÚJTJA BE A PARLAMENTNEK A STOP SOROS CSOMAG SZIGORÍTÁSÁT. FINANCIAL TIMES: BRÜSSZEL AZ EU-TÁMOGATÁS NEGYEDÉT ELVENNÉ MAGYARORSZÁGTÓL. A VÁLASZTÁS ELÕTT 7 MILLIÁRD FORINT MENT EL KORMÁNYPROPAGANDÁRA - ÍRJA AZ ÁTLÁTSZÓ.HU. 80 MILLIÁRD FORINTTAL NÖVELNÉK A HONVÉDSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉT. ORBÁN: AKKOR JÁRUNK EL HELYESEN, HA A SAJÁT ÉSZJÁRÁSUNKNAK MEGFELELÕEN A VALÓSÁGOT IS KÉPESEK VAGYUNK HAJLÍTANI. SOROS GYÖRGY: MENEKÜLTVÁLSÁG, MEGSZORÍTÁS ÉS SZÉTHULLÁS FENYEGET EURÓPÁBAN. SALLAI R. BENEDEK NEM ÉRT EGYET RON WERBERREL, AMELY SZERINT AZ LMP VEZETÉSE SZABOTÁLTA VOLNA EL A SAJÁT KAMPÁNYÁT. 1,7 MILLIÁRD FORINTOT KERESETT AZ ERZSÉBET-UTALVÁNYOK FORGALMAZÓJA. KÖZÉRDEKÛ ADATIGÉNYLÉSSEL DERÍTENÉ KI A FIDESZ, HOGY MELY CIVIL SZERVEZET KIKNEK TARTOTT KÉPZÉSEKET A BÍRÓSÁGOKON. MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG: NEM SOROS GYÖRGY, HANEM A BÍRÓI KAR FELKÉRÉSÉRE TARTANAK ELÕADÁSOKAT A MAGYAR BÍRÓSÁGOKON. ELÕSZÖR VÉGEZTEK AGYMÛTÉTET ROBOT SEGÍTSÉGÉVEL MAGYARORSZÁGON. TÖBB MINT 200 MILLIÓ FORINTTAL DRÁGULT A KAPOSVÁRI SPORTCSARNOK KIVITELEZÉSE. 1,3 MILLIÁRD FORINTÉRT SZEREZ BE A RENDÕRSÉG ELEKTRONIKUS NYOMKÖVETÕKET. AZ EURÓPAI NÉPPÁRT INTENZÍV TÁRGYALÁSOKAT FOLYTAT A FIDESSZEL AZ ALAPVETÕ EURÓPAI ÉRTÉKEK TISZELETBEN TARTÁSÁRÓL. BETILTANÁ AZ EU AZ EGYSZER HASZNÁLATOS MÛANYAG TERMÉKEKET. WASHINGTONBAN TALÁLKOZIK SZERDÁN MAGYARORSZÁG ÉS AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK KÜLÜGYMINISZTERE. KÉT RENDÕRREL ÉS EGY CIVILLEL VÉGZETT EGY LÖVÖLDÖZÕ BELGIUMBAN, A KIÉRKEZÕ RENDÕRÖK AGYONLÕTTÉK A TÁMADÓT. NICOLA STURGEON: SKÓCIA NEM AKARJA ELHAGYNI AZ EU EGYSÉGES BELSÕ PIACÁT ÉS A VÁMUNIÓT. HÁROM AMERIKAI ÁLLAMBAN IS SZÜKSÉGÁLLAPOTOT HIRDETTEK A SZEZON ELSÕ HURRIKÁNJA MIATT. A VENEZUELAI KORMÁNY HATÁROZOTTAN ELÍTÉLTE AZ EURÓPAI UNIÓT, AMIÉRT MEGKÉRDÕJELEZTE AZ ELNÖKVÁLASZTÁS EREDMÉNYÉNEK HITELESSÉGÉT. ÉSZAK-KOREAI KÜLDÖTTSÉG UTAZIK SZINGAPÚRBA A CSÚCSTALÁLKOZÓ ELÕKÉSZÍTÉSÉRE. PÁPUA ÚJ-GUINEÁN EGY HÓNAPRA ELÉRHETETLENNÉ TESZIK A FACEBOOKOT A HATÓSÁGOK, HOGY TANULMÁNYOZZÁK A KÖZÖSSÉGI OLDAL HATÁSÁT. ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT SZEMÉLYAUTÓ BUDAPEST XV. KERÜLETÉBEN, A KARATNA TÉREN, A BALESET SORÁN AZ EGYIK AUTÓ EGY FÁNAK CSAPÓDOTT. KEMÉNY DÉNES ÕSSZEL TÁVOZIK A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG ELNÖKI POSZTJÁRÓL. KÉT UJJPERCE SZAKADT LE A KISFIÚNAK, AKINEK HANGGRÁNÁT ROBBANT A KEZÉBEN A FRADI MECCSEN. MAGASSÁGKORLÁTOZÓ KAPUBA ROHANT EGY UKRÁN EMELETES AUTÓBUSZ A FERIHEGYI REPÜLÕTÉRRE VEZETÕ ÚTON. A RENDÕRSÉG ÕRIZETBE VETTE A BUSZ 52 ESZTENDÕS UKRÁN ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ SOFÕRJÉT. VÁDAT EMELT AZ ÜGYÉSZSÉG EGY ROMÁN FÉRFIVAL SZEMBEN, AKI 28 MIGRÁNST PRÓBÁLT KISTEHERAUTÓJA RAKTERÉBEN NYUGAT-EURÓPÁBA CSEMPÉSZNI.