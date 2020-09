Felkészültek az egyetemek a hibrid oktatásra

118 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 6257 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt egy 74 éves idős beteg, az elhunytak száma így 616 főre emelkedett, 3821-en már meggyógyultak. Akár harmincöt százalék is lehet a tünetmentes hordozók aránya koronavírus fertőzöttek között - mondta a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának főorvosa Magyarország élőben című műsorunkban. Szlávik János szerint a vírus most olyan helyeken terjed, ahol sok fiatal gyülekezik, de egyáltalán nem bizonyos, hogy kevésbé veszélyes, mint korábban. Magyarország történelmében akkor voltak sikeres időszakok, amikor külső hatalmak befolyásától mentes, erős és cselekvőképes volt az állam - mondta Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. Gyarapítani kell az ismereteket, de be kell tartani a járványügyi előírásokat is – hangsúlyozta Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztere aziskolakezdés kapcsán. A kormány a lehető legtöbbet megteszi annak érdekében, hogy ez a tanév is úgy induljon - még ha szokatlan körülmények között is -, ahogy az eddigiek: fizikai és anyagi értelemben egyaránt biztonságban - mondta Novák Katalin államtitkár. A főváros forgalmas útvonalain kijelölt kerékpársávok megszüntetéséért, illetve áthelyezéséért gyűjt aláírásokat a Mi Hazánk Mozgalom - jelentette be Dúró Dóra, a párt elnökhelyettese. Elmenekült a Hír Tv kérdései elől az antiszemita botrányba keveredett Bíró László jobbikos képviselőjelölt. Blokád alá vette a Színház- és Filmművészeti Egyetemet a hallgatók egy csoportja. A diákok az ellen tiltakoznak, hogy az intézmény alapítványi tulajdonba került. Elfogadhatatlannak és felelőtlennek tartja a Színház- és Filmművészeti Egyetem vezetőinek lemondását az intézményt fenntartó alapítvány, amely szerint ezzel a lépéssel az egyetem vezetői cserben hagyták a hallgatóikat és a munkatársaikat. A baloldali pártok a színházi világot használják fel saját céljaik elérése érdekében - mondta Szakács Árpád újságíró Magyarország élőben című műsorunkban. A publicista szerint az ellenzék kultúrán keresztüli befolyásolásnak az a célja, hogy felkészítsék a társadalmat egy ideológiai változásra. Szakács Árpád szerint hozzá kell szokni, hogy a 2022-es választásokig nagyon sok olyan lázadás lesz a jobboldali kormányzás ellen, amelynek semmilyen alapja nincsen. Már folyamatos az akut érsebészeti ellátás ügyeleti rendszere Budapesten és Pest megyében - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Ötszázmillió forint értékben újabb sugárterápiás berendezést kapott az Uzsoki utcai Kórház az Egészséges Budapest Program keretében - jelentette be az emberi erőforrások minisztere. Újabb településeken javulhat az egészségügyi alapellátás a Magyar falu program pályázatainak köszönhetően - közölte a Miniszterelnökség. Mintegy száz vállalat nyújtott be kérelmet az újra megnyitott beruházások támogatására vonatkozó pályázaton - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Tíz év alatt 16 ezer új óvodai hely létesült Magyarországon - közölte Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. A „Kárpát-medencei óvodafejlesztési programunk a magyar jövő megalapozásának egyik programja” - mondta Kövér László házelnök, a felvidéki Nagycétényben, a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében épített magyar nyelvű óvoda és bölcsőde átadóján. A stratégiai jelentőségű, hosszú távú együttműködést megalapozó kérdések vannak az asztalon Szlovéniával, és ezeknek a megoldását elindították - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a közmédiának a szlovéniai Bledben. Az augusztus 28-30-a között tartott kormányellenes tiltakozások hatvanhat résztvevője ellen hoztak ítéletet Fehéroroszországban, pénzbírsággal vagy többnapos elzárással sújtották őket. Fehéroroszország szuverenitásának tiszteletben tartására szólította fel Moszkvát a washingtoni Fehér Ház szóvivője, Kayleigh McEnany. Már 25,4 millió ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 849 ezer, a gyógyultaké pedig 16,7 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Ukrajnában egy nap alatt csaknem 2100 új beteget regisztráltak, velük együtt az azonosított fertőzöttek száma meghaladta a 123 ezret, a halálos áldozatoké pedig már 2600 fölé emelkedett. Romániában az utóbbi két hét átlagánál valamivel kevesebb, 1053 koronavírus-fertőzöttet diagnosztizáltak, ugyanakkor minden korábbinál több, 60 fertőzött halt meg az utóbbi 24 órában. Spanyolországban az elmúlt 24 órában 2731 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak. Franciaországban az elmúlt 24 órában ismét megközelítette az 5 ezret az regisztrált új koronavírusos fertőzések száma. Oroszországban az igazoltan koronavírussal fertőzöttek száma meghaladta az egymilliót. Az egyes amerikai városokban uralkodó erőszakot a rendőrség szerepét kicsinyítő szélsőbaloldali politikusok szítják - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök. A török hatóságok elfogták és letartóztatták az Iszlám Állam dzsihadista terrorszervezet törökországi parancsnokát, Mahmut Özdent - jelentette be Süleyman Soylu török belügyminiszter. Ausztriában elfogtak egy török hírszerzés szolgálatában álló kémet - jelentette be Karl Nehammer osztrák belügyminiszter. Kibertámadás érte a norvég parlamentet, az utóbbi napokban több képviselő és alkalmazott levelezését feltörték - közölte a skandináv állam kémelhárítása. Életbe léptek a koronavírus-járvány miatt elrendelt szigorított határvédelmi intézkedések Magyarországon. Ideiglenesen a teljes belső határon visszaállította a határellenőrzést a kormány. Meghosszabbította Joób Márton szegedi szocialista képviselő letartóztatását november 30-ig a Kecskeméti Törvényszék. Női kézilabda NB I: Győri Audi ETO KC - Érd 35:17 Az azeri Qarabag vagy a norvég Molde együttesével játszik majd a labdarúgó Bajnokok Ligája főtáblájáért a Ferencváros, amennyiben továbbjut a selejtező harmadik fordulójából. A Budapest Honvéd a horvát Lokomotiva Zagreb, a legutóbb bajnoki második MOL Fehérvár FC pedig a svájci Servette vagy a francia Reims csapatával játszik a labdarúgó Európa-liga selejtezőjének harmadik fordulójában, ha a másodikból továbbjut. Jakub Mareczko sorozatban a harmadik sprinthajrát is megnyerte a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körversenyen, mivel a negyedik szakaszon is diadalmaskodott. Összetettben továbbra is az ausztrál Kaden Groves áll az élen.