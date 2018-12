Felkészültek a télre, „a téli átállásra, a téli kockázatok kezelésére és megelőzésére”, hangzott el a a Fővárosi Katasztrófavédelem elnöki koordinációs értekezletén.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„A fővárosi szervezetek felkészültek a téli időszakra. Bevezették a közszolgáltató, a közműszolgáltató cégek azokat a technológiai és szervezeti intézkedéseket, ami a téli üzemre való átálláshoz szükséges. A mentőszervezetek is készenlétbe helyezték kapacitásaikat. A szociális karitatív szervezetek mind készen állnak arra, hogy a hajléktalan ellátással kapcsolatos feladatokban helytálljanak” – ismertette Uzsák Katalin, a Budapest Főváros Kormányhivatal főigazgatója.

A hajléktalanellátó szervezetek is felkészültek. A férőhelyek száma meghaladja az igénybevevők számát. Komoly figyelmet fordítanak ezúttal is a fagyhalál megelőzésére is. Ebben fontos szerep hárul az önkéntes segítőkre is.

„A közreműködő szervezetek mellett természetesen fontos feladata van az állampolgároknak abban, hogy a téli rendkívüli helyzet vagy időjárási körülményeket kezeljük az ő együttműködésükkel és hatékony közreműködésükkel. Gondolok arra, hogy a fűtési rendszerek tekintetében a fűtőberendezések, a gázüzemű berendezések, az égéstermék elvezetők, a kémények rendszeres felülvizsgálata szükséges” – nyilatkozta Varga Ferenc, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója.

A katasztrófavédelmi igazgatóság felhívja a figyelmet, hogy ha valaki autóval kel útra, előtte mindenképpen tájékozódjon az útviszonyokról és megfelelően készítse fel autóját a körülményekre.