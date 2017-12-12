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Feljelentik a Fideszt a szocialisták az ÁSZ-nél

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2017. december 12., kedd 07:59, frissítve: kedd 08:24

Fotó: Béres Attila / Magyar Nemzet

A szocialisták azt kérik az Állami Számvevőszéktől, hogy szabjanak ki 60 milliós büntetést a Fideszre.

Feljelentik a Fideszt a szocialisták az ÁSZ-nél – az MSZP szerint a kormánypárt tiltott pártfinanszírozást valósított meg, amikor a fideszes vezetésű XVIII. kerületi önkormányzat 30 millió forintos kiadványon népszerűsítette a városrész országgyűlési képviselőjét.

 

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Állami SzámvevőszékFideszMSZPtiltott pártfinanszírozás

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