Feljelentették Karácsonyékat + videó

A feljelentésben szereplő bűncselekmények elkövetésének gyanújáról beszélt hétfőn a Magyar Nemzetnek nyilatkozó ifj. Lomnici Zoltán is. Az alkotmányjogász szerint amennyiben a cikkben leírtak bizonyítást nyernek, úgy a Bakony Rental Kft. ügyvezetője hűtlen kezelés és sikkasztás miatt felelhet, valamint a cég vezetése és Perjés Gábor is érintettek lehetnek pénzmosás és költségvetési csalás bűntettének elkövetésében.

