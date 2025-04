Feljelentették Hadházy Ákosékat gyülekezési joggal való visszaélés gyanúja miatt

Megosztás itt:

Gyülekezési joggal visszaélés szabálysértés gyanúja és közérdekű üzem működésének megzavarása bűntett gyanúja miatt tettek feljelentést a Budapesti Rendőr-főkapitánysághoz – tudta meg a Magyar Nemzet. A közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István azután fordult a hatósághoz, hogy kedden ismét sikerült megbénítania a fél Budapest közlekedését néhány ezer pride-párti tüntetőnek.

Mint arról lapunk is beszámolt, kedden – Hadházy Ákos vezetésével – már harmadszor tüntettek a fővárosban a gyülekezési törvény módosítása ellen. A pride megtartásáért demonstráló baloldali aktivisták miatt az Erzsébet, a Szabadság és a Margit hidat is lezárták. Megszólalt az ügyben a Budapesti Rendőr-főkapitányság is, közlésük szerint az utóbbi két híd elfoglalása jogellenes volt.

Este kilenc óra után egyébként kialakult egy dulakodás is a Szabadság hídon, ahol megpróbáltak a tüntetők átjutni a budai oldalra, ott azonban szembetalálták magukat a rendőrsorfallal. A rendőrök felszólították őket, hogy hagyják el a hidat, ez azonban nem történt meg. Ekkor a Momentum több képviselője is azt találta ki, hogy üljenek le a hídra, hogy fenn tudják tartani az „elfoglalt állapotot”. Azonban a demonstrálók nem ültek le, hanem tovább lökdösődtek.

Tényi István felhívta a figyelmet arra, hogy a gyülekezési jog gyakorlása nem valósíthat meg bűncselekményt vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívást, valamint nem járhat mások jogainak és szabadságának sérelmével.

A tüntetések kapcsán ifj. Lomnci Zoltán alkotmányjogász lapunknak már rámutatott, ezek a megmozdulások, elvesztve békés és törvényes jellegüket, kiléptek az alkotmányos védelem hatálya alól. Ifj. Lomnici úgy véli, hogy egyértelműen visszaéltek a gyülekezési joggal a demonstrálók. Ezzel együtt úgy véli, további szigorításokra lehet szükség. Egy hete a Kormányinfón pedig Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is szigorításokat helyezett kilátásba az ügyben.

