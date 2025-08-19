Feljelentést tettek a holokausztot a HÉV-en utazók kellemetlenségeihez hasonlító bejegyzés miatt + videó

Megosztás itt:

Tényi István: "Azért itt az interneten nem lehet bármit kirakni, nem lehet bármit megjeleníteni, főleg, hogyha az tényleg emberek méltóságát, itt ugye egy faji csoportnak a méltóságát, emberi mivoltát, humánumát vonja kétségbe. Tehát nyilván ez egy őrület, de az őrületnek ugye van büntetőjogi kategóriája is, tehát ez ellen mindenféleképpen az én véleményem szerint fel kell lépni. A Nemzeti Nyomozóirodánál van ez a bejelentés, tartalmát tekintve feljelentés. A Nemzeti Nyomozóiroda három napon belül eldönti, hogy ebben az ügyben indít-e nyomozást."

A Magyar Péterékhez köthető csoportokban nem ez volt az első hasonló megjegyzés. Az egyik tag korábban arra utalt, hogy a Tisza Párt kormányra kerülése esetén a kormánypárti szavazókat el kellene pusztítani. Azt kérdezte egy bejegyzésben, idézem: Támogatja-e, hogy a fideszeseket a 2026-os választás után megkínozzuk és kivégezzük? Egy férfi pedig azzal fenyegetőzött, hogy levágja a miniszterelnök fejét egy karddal. Őt őrizetbe vették.