2025. 08. 19. Kedd
Belföld

Feljelentést tettek a holokausztot a HÉV-en utazók kellemetlenségeihez hasonlító bejegyzés miatt + videó

2025. augusztus 19., kedd 12:00 | HírTV

Tényi István úgy fogalmazott: az őrületnek is van büntetőjogi kategóriája. Ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász szerint a közösség elleni uszítás bűncselekménye is felvetődhet, amely akár több évi szabadságvesztéssel is büntethető.

  • Feljelentést tettek a holokausztot a HÉV-en utazók kellemetlenségeihez hasonlító bejegyzés miatt + videó

Tényi István: "Azért itt az interneten nem lehet bármit kirakni, nem lehet bármit megjeleníteni, főleg, hogyha az tényleg emberek méltóságát, itt ugye egy faji csoportnak a méltóságát, emberi mivoltát, humánumát vonja kétségbe. Tehát nyilván ez egy őrület, de az őrületnek ugye van büntetőjogi kategóriája is, tehát ez ellen mindenféleképpen az én véleményem szerint fel kell lépni. A Nemzeti Nyomozóirodánál van ez a bejelentés, tartalmát tekintve feljelentés. A Nemzeti Nyomozóiroda három napon belül eldönti, hogy ebben az ügyben indít-e nyomozást."

A Magyar Péterékhez köthető csoportokban nem ez volt az első hasonló megjegyzés. Az egyik tag korábban arra utalt, hogy a Tisza Párt kormányra kerülése esetén a kormánypárti szavazókat el kellene pusztítani. Azt kérdezte egy bejegyzésben, idézem: Támogatja-e, hogy a fideszeseket a 2026-os választás után megkínozzuk és kivégezzük? Egy férfi pedig azzal fenyegetőzött, hogy levágja a miniszterelnök fejét egy karddal. Őt őrizetbe vették.

